دورة تدريبية بالأرصاد عن تأثير المناخ على الزراعة لممثلي 16 دولة إفريقية

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية – بوزارة الخارجية، بعقد دورة تدريبية للدول الإفريقية بالمركز الإقليمي للتدريب بالقاهرة فى مقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحت عنوان "تأثير تغير المناخ على الإنتاجية الزراعية على الدول الإفريقية".

تهدف هذه الدورة إلى زيادة القدرة علي إصدار التوصيات والتعليمات من أجل تخفيف الأثار السلبية، وكذلك زيادة التأثير الإيجابي لتأثيرات تغير المناخ، فضلاً عن القدرة علي إعداد خطة استراتيجية للتكيف مع عناصر تغير المناخ في الحقول الزراعية المختلفة، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدولة المصرية نحو توحيد الجهود وتعزيز التعاون المثمر مع الدول الأفريقية من خلال دعم المهارات ونقل الخبرات المصرية.

وشارك في البرنامج التدريبي 24 مشارك من ١٦ دولة إفريقية (غينيا الاستوائية – مالي- توجو – سيراليون - السنغال - تنزانيا – السودان – موزمبيق – الكونغو برازانيل – غينيا كوناكري – مالاوي – جزر القمر – ليبيريا – الجابون- بوكينا فاسو – غانا ).

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران، على حرص واهتمام وزارة الطيران نحو دعم وتعزيز العلاقات المستمرة مع جميع الدول الإفريقية في مختلف أنشطة صناعة النقل الجوى، مشيرًا إلى الدور الحيوى والهام الذى تقوم به الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى جميع مناحي الحياة كونها مرفقا هاما يؤثر على حياة الأفراد والمنشأت والممتلكات.

وتسهم الهيئة فى الحد من الكوارث التي قد تنجم عن الظواهر الجوية المتطرفة وكذلك تغيرات المناخ التي تؤثر على اقتصاديات الدول.

وأضاف اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا البرنامج التدريبي مخصص للعاملين في مجال الأرصاد الجوية الزراعية المختصين والخبراء في هذا المجال، مشيراً إلي أن هذه الدورة تهدف إلى التعرف على أسباب تأثيرات تغير المناخ وكذلك تحديد أثار تغير المناخ في مجالات الزراعة المختلفة في الإنتاج الزراعي.