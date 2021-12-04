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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الناس كرهتنى .. سيرين عبد النور تكشف سر غصب جمهورها من اسم ابنها

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

قالت سيرين عبد النور إن البعض غضب منها بعد تسمية ابنها كريستيانو وليس ميسى معقبة " أنا مليش فى الكورة وسميت ابنى كريستيانو علشان اسم له معانى حلوة كتيرة.

وطالبت سيرين عبد النور جمهورها وذلك خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى بعدم الانزعاج منها بسبب اسم طفلها كريستيانو قائلة " المرة الجاية لو جبت ولد تانى هسميه ميسى تكرم عينكم " .


كما كشفت سيرين عبد النور، أن مهنتها الأساسية عارضة أزياء ثم دخلت مجال التمثيل والغناء  ، مشيرة إلى أن أصعب شيء واجهها خلال عملها بمهنة عارضة الأزياء كان سيرها على وتيرة واحدة دون تغيير أو تجديد.

أخبار الفنانة سيرين عبد النور عارضة الأزياء أبلة فاهيتا التمثيل كريستيانو

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