بطريقة سهلة .. أعرف إزاي تحسبي كتلة جسمك | فيديو

قال الدكتور محمد شعيب، استشاري جراحات تجميل بمركز "كوينز للتجميل"، إن التعرف على معدلات زيادة كتلة الجسم يتم من خلال جهاز خاص لقياس الوزن على مربع الطول، ويكون المعدل الطبيعي بين 15 إلى 25 .

وأضاف الدكتور محمد شعيب، خلال لقائه لـ برنامج "طبيب البلد" على فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامية “مي البحيري"، أن التجمعات الدهنية في جسد السيدات تكون بسبب الحمل والولادة ، وتنشأ في حالة زيادة معدل الكتلة عن الذكور.

ولفت استشاري جراحات التجميل، إلى أن عمليات شفط الدهون لا تؤثر بالسلب على العمليات الحيوية بالجسم، وهي تساعد على استعادة السيدة انحناءات جسدها الطبيعية.