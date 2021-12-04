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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

قصص طلاق النجوم| شيرين وحسام حبيب الأحدث ومصطفى فهمي يلجأ للقضاء

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شهد الوسط الفني العديد من حالات الطلاق خلال الفترة الأخيرة التي أحدثت جدلًًا بين الجمهور والنشطاء، وكان آخرها شيرين وحيسام حبيب، إضافة إلى مصطفى فهمي وفاتن موسى، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي أبرز حالات الطلاق في الوسط الفني. 

 

شيرين وحسام حبيب 

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب ، بعدما قامت بمشاركة البيان المتداول صباح اليوم الجمعة حول الطلاق، ونشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء عنوانه: «النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا».

وأعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، في بيانها قائلة: «فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية».

وتابع البيان: «وتهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب».

وأوضحت شيرين في بيانها: “إن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتى أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما”.

وأكدت شيرين عبدالوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها “مريم وهنا»، خصوصا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي”.

 

مصطفى فهمي وفاتن موسى

أكدت المحامية سناء لحظي في تصريحات لـ صدى البلد  انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام لست سنوات.

وقالت إن مصطفى قرر أن ينفصل عن زوجته في هدوء تام. 

وأصدر الفنان مصطفى فهمي، بيانا كشف فيه ملابسات الخلاف بينه وبين زوجته السابقة الإعلامية فاتن موسى، وأوضح أن الأخيرة اقتحمت شقته، بالاستعانة بـ "بلطجية"، وارتكبت جرائم يُحاسب عليها القانون مستغلة عدم تواجده في القاهرة- على حد قوله-.

وشدد "فهمي" في البيان أنه لن يتنازل عن حقه، كاشفا أنه تناقش مع زوجته السابقة في موضوع الطلاق أكثر من مرة، وذلك بعلم والدها، وشقيقها، على أن يتم ذلك بالتراضي بعد أن أصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة.

وردا على ادعاءها بتبديد ممتلكاتها الخاصة، قال فهمي في البيان: "تدعي أني اخذت ملابسها واحذيتها فعلى الجميع أن يعلم أني تزوجتها ولديها شنطة ملابس واحدة، وطلقتها وهي تملك 18 شنطة ملابس، إلى جانب مقتنيات خاصة اشتريتها لها، فضلا عن سيارة جديده كتبتها باسمها بمبلغ 400 ألف جنيه، ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخر صداق".

وأشار إلى إنه عرض عليها كل هذه المبالغ، والمقتنيات عرض قانوني وقد استلم إنذار العرض، وعلمت به علم اليقين، لكنها لا تريد مستحقاتها القانونية فقط لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابه- وذلك على حد قوله-.

وأضاف "فهمي": " لم تكن تكف عن الطلبات المادية التي تفوق قدرتي حيث طلبت مني شراء شقة لها في بيروت بمنطقه تسمى "الروشة" قيمتها 3 مليون دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهره بمبلغ 12 مليون جنيه، كما طلبت شراء شاليه في الساحل باسمها لا تقل قيمته عن 6 مليون جنيه، وشاليه في منطقة العين السخنه  قيمته عن 4 مليون جنيه".

وتابع: "تأكدت من سلسلة الطلبات التي لا تنتهي رغم أنها لا تعمل وليس لها مصدر دخل منذ أن تزوجتها أن زواجنا ليس إلا مشروع للتربح، والكسب المادي والشهرة والاستفاده من مكانتي الفنية".

وأشار إلى أنه طلقها للأسباب سالفة الذكر، إلى جانب أسباب أخرى، موضحا: "صنت لها كرامتها وماء جهها ولم أرغب في الخوض في أسباب الطلاق على الملأ، وعرضت عليها كافة مستحقاتها القانونيه بانذارات رسمية استلمتها إلا أنها أرادت تحقيق المزيد من الأرباح قبل أن تخرج من حياتي سواء أرباح مادية، أومعنوية، وتحقيق شهرة لأسمها في مظلومية من افتعالها وخيالها"

وكشف أن طليقته أقرت في تحقيقات النيابة في البلاغ المقدم منه ضدها باقتحامها شقته، كما اثبتت شهادة الشهود صحة الواقعة وما زالت النيابة تجري تحقيقاتها.

 

أسما شريف منير ومحمود حجازي

في شهر أبريل الماضي، أعلنت الإعلامية أسما شريف منير بشكل رسمى انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقالت أسما: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة". 

واضافت أسما : "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

 

أصالة وطارق العريان

أعلنت الفنانة أصالة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، رسميا فى 6 يناير من عام 2020، لتفاجئ جمهورها بنشر صورة تجمعها به من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لتعلن من خلالها انفصالهما رسميا.

وعلقت أصالة على الصورة: "صباح الخير ... بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عنّ إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا ، سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه". 

شيرين حسام حبيب مصطفى فهمي فاتن موسى أسما شريف منير أصالة

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