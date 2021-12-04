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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آخر خطاب قبل مغادرة منصبها.. ميركل تحث الألمان على التطعيم ضد "كورونا"

المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل

حثت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، اليوم “السبت” الشعب الألماني لتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك قبل أيام من مغادرتها منصبها في آخر خطاب تسجيلي تنشره ضمن أكثر من 600 خطاب أسبوعي نشرته على مدار حكمها للبلاد.


وقالت ميركل في الخطاب المُسجل، حسب ما نقله موقع "ذا لوكال" الإخباري الألماني: "مرة أخرى أطلب منكم بشكل قاطع أن تتعاملوا مع هذا الفيروس المخادع بجدية"، واصفة الموجة الرابعة التي تضرب ألمانيا بأنها "خطيرة للغاية ودرامية".


وتطرقت ميركل إلى المتحور الجديد أوميكرون بشكل خاص، محذرة من أنه "يبدو كفيروس أكثر عدوى من التحورات السابقة"، داعية الجميع إلى التطعيم ضد فيروس كورونا سواء كانت الجرعة الأولى أم المُعززة.

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