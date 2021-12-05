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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 5- 12- 2021

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-12-2021، بعد أن تراجع أمس بمقدار 5 جنيهات في المتوسط  علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بمحلات الصاغة.


وذكر موقع "إيجيبت جولد برايس، المتخصص في اسعار الذهب، أن سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة بين أعيرة الذهب قد سجل  نحو 896 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 784 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 672 جنيها .


وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة وقيمة بين أعيرة الذهب نحو 523 جنيها.


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو6272 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.9 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 896  ألف جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
 

 

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