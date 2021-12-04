عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهدف صاروخي عالمي.. أحمد رفعت يسجل لمصر هدف التقدم في شباك السودان

صدى البلد

سجل منتخب مصر، الهدف الأول في شباك نظيره منتخب السودان على ستاد رأس أبو عبود، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

 

وجاء الهدف من تنفيذ أحمد رفعت لركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس لتعود له من جديد ويسجلها بيساره صاروخية في الشباك.

 

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على السودان في مباراة اليوم، لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

 

كان منتخب مصر حقق الفوز على لبنان، الأربعاء الماضي، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العرب.

 

بدأت مواجهات منتخب مصر أمام السودان لأول مرة عام 1957 بكأس الأمم الافريقية وحقق الفراعنة الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ترشيحاتنا

تتجول شبه عارية.. رئيس هيئة قناة السويس يتكفل بعلاج "فتاة الإسماعيلية"

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

مسئول بالزراعة يكشف قرار السيسي سبب ارتفاع صادرات القطن لأعلى مستوى

صدى البلد يكشف موعد حلقة ياسمين عبد العزيز والعوضي مع منى الشاذلي

صناعة عالمية .. الونش يضيف الثالث لـ منتخب مصر أمام السودان

قطاع الأعمال:تصفية شركة خاسرة قريبا..وتحويل أراضي الحديد والصلب للنشاط العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

مجموعة مصر.. منتخب الجزائر يفوز 2-0 على لبنان في كأس العرب

البداية 16 ديسمبر..إجراءات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات بالقانون

حتى لا يقف معاشك.. تعرف على ضوابط أصحاب الإصابات بقانون التأمينات والمعاشات

بهدف صاروخي عالمي.. أحمد رفعت يسجل لمصر هدف التقدم في شباك السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوميكرون المرعب.. تفاصيل خريطة انتشار متحور كورونا الجديد حول العالم

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

فيديو

شيرين تعلق على طلاقها من حسام حبيب: "بحترمه جدا"

ماذا قال؟.. رد مفاجئ من مبروك عطية عن تحريم فوائد البنوك

فيديو جراف| كيف نجحت مباحث دمياط في ضبط قطع أثرية داخل منزل موظف؟.. تفاصيل

مقارنة خلال 5 سنوات.. الأرصاد: الأحوال الجوية خلال شهر ديسمبر غير مستقرة

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ