وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها عاجلا لجميع المعلمين وأولياء الأمور .

وقال وزير التربية والتعليم خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : انضموا إلى ورشة عمل مقدمة من Discovery Education وبنك المعرفة المصري يوم الأربعاء الموافق 8 من ديسمبر 2021 الساعة 5 مساءً ، لمعرفة المزيد عن دور الموارد الرقمية فى تطوير المفاهيم العقلية لدى الطلاب .

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن ورشة العمل المقدمة من Discovery Education وبنك المعرفة المصري ، ستساعد المعلمين وأولياء الأمور على توضيح كيف تتيح مقاطع الفيديو والصور والنصوص الموجودة فى برنامج العلوم TechBook فرص لربط الطلاب بالحياة الواقعية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الأمر ، معرفة التفاصيل والاشتراك في ورشة العمل المقدمة من Discovery Education وبنك المعرفة المصري و التسجيل عبر الرابط التالى:

https://www.ekb.eg/web/guest/events?event=154814104showd...

على جانب آخر نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بقبول المتطوعين والراغبين في العمل بنظام الحصة لسد العجز في المدارس بجميع الادارات التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “هذا الكلام لا أساس له من الصحة”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “يستمر العمل بنظام التطوع وكذلك نظام التعيين بالحصة في جميع الإدارات والمديريات التعليمية وفقا للضوابط التي أعلنتها الوزارة”.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "نحن لا علم لنا بهذه المنشورات المتداولة على فيس بوك، ولم نرسل شيئا للمديريات لإيقاف التعيين بالحصة نهائيا".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أرسلت خطابا من التعليم للمديريات التعليمية بضرورة ترشيد الانفاق في المبالغ المخصصة لمديريات التربية والتعليم للاستعانة بـ المعلمين المؤهلين بنظام الحصة ( 20 جنيها للحصة) لـ سد العجز في المدارس ، حتى يتسنى لها تغطية العام الدراسي 2021 / 2022 كاملا حتى نهايته

وقالت وزارة التربية والتعليم أن هذا يأتي في إطار الحرص على انتظام سير العملية التعليمية من خلال استقرار العمل بالمدارس خلال العام الدراسي 2021/2022 وسد العجز بالمعلمين ، في ضوء موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الاستعانة بالمعلمين المؤهلين بنظام الحصة ( 20 جنيها للحصة) والتي في ضوئها صدر الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20 سبتمبر 2021.

وأرسلت الادارة العامة لتنسيق التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم للمديريات أعداد العجز في معلمي المواد الاساسية بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية على مستوى المديريات التعليمية ، وتم تخصيص مخصص مالي لكل مديرية لهذا الشأن.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم الأوراق المطلوبة من المتقدمين للعمل كمعلمين بالحصة للمرحلتين الابتدائية والاعدادية لسد العجز في المدارس.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم أنه على المتقدم تقديم الاوراق التالية :

طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية والذي يقوم بإحالته إلى موجه أول مادة التخصص

أصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع وعدد 4 صور منها

تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس

وعدد 4 صور لبطاقة الرقم القومي سارية

شهادة الخدمة العسكرية للذكور

شهادة الخدمة العامة للاناث للاطلاع وتقديم صورة ضوئية منها

4 صور من شهادة الميلاد

دوسيه بلاستيك موضح به جميع المستندات .

وتتمثل الشروط الواجب توافرها في المتقدم للعمل بالحصة في :

- الحصول على مؤهل عال تربوي او مؤهل عالي + دبلوم تربوي مناسب في التخصص المراد العمل به

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ويتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديهم خبرة سابقة في أعمال التدريس أولا ، ثم يتم المفاضلة بين باقي المتقدمين وفق المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 للقانون 93 لسنة 2012 المعدل للقانون 155 لسنة 2007، ويتم قبول الملفات وفق التوزيع الجغرافي وتكون الأولوية لأبناء القرية ثم المركز وحسب الأماكن التي تعاني من عجز صارخ في المواد الاساسية ، ويتم سد العجز في المناطق النائية أولا بمعرفة الموجه الأول لكل مادة .

وترسل كشوف من نسختين + اسطوانة متضمنة جميع بيانات المتقدمين للعمل بالحصة ، بحيث تسلم نسخة للتوجيه العام ونسخة إدارة أمن المديرية لاستطلاع رأي الجهات الأمنية مع مرعاة عدم تسليم العمل إلا بعد ورود رأي الأمن ، ولا يشارك العاملين بالحصة في أعمال الامتحانات ولجان النظام والمراقبة

ويتم صرف مستحقات العاملين بالحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين بالمدرسة وموجه اول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيه للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة ويعتمد من مدير الإدارة ، ولا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا.