العراق.. اعتقال شبكة تجار المخدرات في كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء فى العراق اليوم السبت، اعتقال شبكة من تجار المخدرات" في المحافظة.

قالت قيادة شرطة كربلاء وفق السومرية نيوز إنه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود شبكة متكونة من ستة أشخاص يقومون بالمتاجرة بالحبوب المخدرة ومادة الكرستال على الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني وثلة من الضباط والمنتسبين من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لإلقاء القبض عليهم".

وأضافت شرطة كربلاء أنه "تم نصب كمين محكم والقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم نصف كيلو من مادة الكرستال وأسلحة نارية وادوات تعاطي وميزان الكتروني وحبوب مخدرة وعملة مزورة فئة مئة دولار أمريكي وكاميرات سرية واجهزة لابتوب وايباد".