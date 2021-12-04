صاروخية رفعت وهدف زيزو في أول 30 دقيقة والسودان لم تقدم خطورة

مرت 30 دقيقة من عمر المباراة بتقدم منتخب مصر على نظيره السوداني بهدفين دون رد ، فى اللقاء الذي يجمعهما على ستاد رأس أبو عبود، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وافتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 4 بعد تنفيذ أحمد رفعت لركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس لتعود له من جديد ويسجلها بيساره صاروخية في الشباك.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني فى الدقيقة 13 عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء .

وفي الدقيقة 15 ، جاء هدف محقق ضائع للمنتخب المصري بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد رفعت إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مروان حمدي برأسية قوية كادت تسكن الشباك لولا تألق الحارس علي أبو عشرين في التصدي وإبعاد الخطورة عن مرماه.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على السودان في مباراة اليوم، لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

كان منتخب مصر قد حقق الفوز على لبنان، الأربعاء الماضي، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العرب.