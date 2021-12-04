ختام المرحلة الثالثة لسباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا 1

تستضيف مدينة جدة السعودية سباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا وان في الفترة من يوم 3 ديسمبر وحتى الخامس من نفس الشهر، وسط استعدادات كبيرة وأجواء تنظيمية مميزة.

شهدت منافسات يوم السبت ثاني أيام السباق ختام منافسات التجربة الحرة الثالثة للجولة 21 وهي الجولة قبل الأخيرة من السباق، وسيتأهل الفائزون للجولة الختامية.

- ترتيب المرحلة الثالثة من سباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا وان

خطف ماكس فيرشتاين سائق فريق ريد بول المركز الأول في منافسات التجربة الحرة الثالثة من الجولة قبل الأخيرة في سباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا وان.

بينما جاء لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس الذي نجح في تصدر المرحلة الأولى والثانية من السباق في المركز الثاني بينما حل سيرجيو بيريز سائق ريد بول في المركز الثالث، ووصل يوكي تسونودا في الترتيب الرابع ومن خلفه بيار جاسلي في المركز الخامس.

حل فالتيري بوتاس في المركز السادس، وشارل لوكلير في المركز السابع، وكارلوس ساينز في المركز الثامن، وإستيبان أوكون في المركز التاسع، ولاندو نوريس في المركز العاشر.

- مراحل سباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا وان

يتكون السباق من 5 مراحل وهي تجارب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، ثم سيتم تجارب تأهيلية لتحديد خط الانطلاق، ثم أخيراً السباق النهائي، والذي سيقام يوم الأحد، ويصعد على المنصة للتتويج أول 3 فائزين بعد كل سباق.