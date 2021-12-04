تثير غضب الجمهور.. شاهد| زينب غريب في أحدث جلسة تصوير







اثارت الفنانة زينب غريب الجدل عبر السوشيال ميديا بعض نسوها مجموعه من الصور مناحدث جلسة تصوير خضعت لها ، ولكنها انهالت عليها بعض التعليقات السلبية بسببوضعية الصور التى ظهرت بها وهو ما اثار غضب بعض متابعيها.









وتعتمد الفنانة زينب غريب،على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورهاعبرحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .





وتتميز الفنانة زينب غريب،بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار باطلالتها الجريئة التي تكشف عن انوثتها.

وتعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلالإطلالتها التى تظهر بها .





وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور الفنانة زينب غريب.





تحدثت الممثلة زينب غريب عن بداية مشوارها الفني وكيف تغلب على الصعوبات التي واجهتها لخوض تجربةالتمثيل،قائلة: "أول فرصة كانت فى مسلسل سجن النسا بتقديم شخصية نجوى، وكانت شخصية شعبية ومدمنةمخدرات"،موضحة أن هذا الدور أدي إلى حدوث جدال بينها وبين عائلتها.





وأضافت زينب غريب خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي": "قررتأحلقشعرى علشان أخلى بابا يوافق أنى أمثل"، لكنها دعت كل من فى سنها ألا يفعلوا ذلك، متابعة:" كانت حالة ضعفمنىأنى أحلق شعرى علشان أخليهم يوافقوا، وبابا وافق أنى أمثل علشان لقى حالتى النفسية مش كويسة".





كما تحدث الممثلة زينب غريب عن علاقتها بالمخرجة كاملة أبو ذكرى، مخرجة مسلسل ب100 وش، قائلة: "علاقتىمعكاملة أبو ذكرى علاقة خاصة، وهي على الصعيد الإنسانى تلقائية جدا وتعلمك تطلعى تفاصيل عن الدور".





وتابعت أنها ألتحقت بمسلسل 100 وش بعدما جاءها إتصال من المخرجة كاملة أبو ذكرى وقبلت أداء دور لوز العنب.





وأشارت الممثلة إلى أنها صاحبة الأفيه الخاص بشخصيتها في المسلسل "أزيك يا عسلية" والموجه للفنان أسرياسين،مضيفة:" لقيتنى مرة بقوله قبل ما نصور أزيك يا عسلية فسكت، وبعدين وأحنا فى المشهد حطيت أيدى علىالبابوقولتها وبعدين أتصدم.

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