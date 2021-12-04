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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قبل كورونا .. سبب ثانٍ رئيسي لوفاة هاني رسلان يكشفه مستشفى العبور|فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور أيمن ثروت نائب مدير مستشفى العبور التخصصي، تفاصيل وفاة  الدكتور هاني رسلان،  مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية متأثرا بفيروس كورونا.

وقال ثروت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" حضرة المواطن" تقديم سيد علي والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" رسلان" كان مصابا بفيروس كورونا وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية إلى أن وافته المنية صباح اليوم.

وأوضح،  أنه أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وكان يغسل كلى بشكل دوري، وهو ما جعل الإصابة أكثر شراسة، مشيرا إلي أنه كان يتحدث معه بصفة يومية خلال الفترة الماضية، وكان لآخر لحظة متابع الوضع في إثيوبيا، ويناقش الأطباء في الوضع.

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