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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسرع والأطول في العالم.. حلبة جدة تستضيف سباق فورميلا وان| صور

صدى البلد

نشر موقع سباق سيارات فورميلا وان، فيديو تشويقي أثناء تجارب سيارة الأمان لمسارات حلبة جدة الساحلية التي تستضيف سباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا وان خلال الفترة من يوم 3 ديسمبر حتى 5 ديسمبر الجاري، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية.

ويظهر من خلال المقطع التشويقي المنحنيات والمسارات المتعرجة لحلبة جدة المصنوعة بعناية ودقة كبيرة بأحدث نظم الهندسة العالمية، حيث تم تشييدها وفقاً لأفضل معايير الصحة والسلامة والجودة لتسمح للمتسابقين بالانطلاق بأعلى سرعة ممكنة، لإضافة مزيداً من المتعة والتشويق للسباق. 

وتحتوي الحلبة على 27 منعطفاً منها 16 نحو اليسار و11 نحو اليمين، بالإضافة لتخصيص 3 مناطق لتفعيل نظام التخفيض من السحب، بحيث يصل طول اللفة الواحدة على الحلبة 6.175 كيلو متر، مما يجعلُها إحدى أطول الحلبات على خارطة الفورمولا. 

وتعتبر حلبة جدة الساحلية، أسرع حلبة يتم إنشائها في تاريخ حلبات سباق الفورميلا وان، وذلك بسبب إنشائها خلال 8 أشهر فقط، بالإضافة لحصولها على لقب أطول وأسرع حلبة مخصصة لسباق الفورميلا وان في العالم، حيث يبلغ متوسط سرعتها 252 كيلومتر في الساعة، ويصل مدى السرعة القصوى إلى 322 كيلومتر في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، وتمتلك 7 مدرجات مخصصة للمشاهدين، لإضافة أجواء جماهيرية ممتعة للسباق العالمي. 

منافسة شرسة بين سائقي ريد بول ومرسيدس

وتشهد حلبة جدة منافسة شرسة في المراحل الختامية لسباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا وان لحصد واقتناص اللقب الثمين بين بطل العالم سبع مرات "لويس هاميلتون" سائق فريق ريد بول، والسائق "ماكس فيرشتاين" سائق فريق مرسيدس الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول.

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