"الديهي" يناشد بفرض إجراءات صارمة لمواجهة الزيادة السكانية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام اليوم بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة؛ لحضور اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الرئيس حاول خلق حوار مع الطلبة الجدد، مؤكدًا أن قضية الوعي تشغل بال الرئيس بشكل كبير، لأن وعي الشباب بالقضايا والتحديات التي تواجه أمته حلقة كانت مفقودة فيما مضي.

وتابع، أن الرئيس تحدث حول التحديات الوجودية للدولة المصرية وعلى رأسها النمو السكاني وآثارها على المجتمع وعلى التنمية، والمشروعات القومية الكبرى، والتنمية المستدامة، ومبدأ سيادة القانون، مشددًا على أن قضية السكان تؤرق الرئيس، وباتت تمس الأمن القومي بشكل مباشر، ويجب أن تتحول لقضية اجتماعية ذات اهتمام مجتمعي، داعيًا المجتمع للقلق العام الجمعي تجاه هذه القضية الخطيرة، ولا يجب أن نتهاون او نتسامح في قضية باتت منهكة للاقتصاد وللرفاهة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات صارمة لمواجهة هذه الأزمة، معقبًا: "أتوقع أن تكون الفترة القادمة فترة الإجراءات الحاسمة والصارمة لمواجهة الزيادة السكانية بدليل حديث الرئيس بمناسبات عدة عن هذا الموضوع".

