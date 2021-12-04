مقتل العشرات من إرهابييّ بوكو حرام في ولاية "بورنو" النيجيرية

تمكنت فرقة من قوة المهام المشتركة النيجيرية في شمال شرقي البلاد من القضاء على العشرات من إرهابيي (بوكو حرام) وولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم (داعش)، كانوا على شاحنات مدافع ودراجات نارية، وتسللوا إلى بلدة (كالا بالجي) بولاية (بورنو) يوم الجمعة.



وذكر موقع (في أو إن) النيجري، أن المتمردين هاجموا القوات المنتشرة في قاعدة العمليات المتقدمة في (ران)- بلدة حدودية بين نيجيريا والكاميرون- لكن القوات اشتبكت مع الإرهابيين بقوة نيران فائقة، مما أجبرهم على التراجع والانسحاب في حالة من الفوضى.



من جهته، قال مدير العلاقات العامة بالجيش، العميد أونيما نواتشوكو: إن القوات تمكنت خلال المعركة للدفاع عن بلدة (كالا بالجي) من تحييد 26 إرهابيًا من (بوكو حرام) و(داعش)، واستولت على مركبات قتالية للإرهابيين، و18 بندقية من طراز (AK 47)، وبندقية واحدة من طراز (M-21)، وكمية كبيرة من الذخيرة، بينما دمرت القوات عدة معدات أخرى.



وأضاف أن ضابطين وخمسة قتلوا خلال المعركة، فيما يتلقى ثلاثة أفراد أصيبوا بطلقات نارية رعاية طبية في الوقت الحالي.