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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أقوى من سلالات كورونا.. علماء يحذرون من متحور أوميكرون

تفشي متحور أوميكرون
تفشي متحور أوميكرون

ادعى العلماء أن متغير أوميكرون قد ينتشر بسهولة أكبر من سلالات فيروس كورونا الأخرى لأنه يشترك في بعض المواد الجينية مع فيروس الزكام الشائع وهو أكثر عدوى عند الأطفال.

 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”،  أظهرت دراسة أجرتها شركة Nference لتحليل البيانات ومقرها كامبريدج ، ماساتشوستس أن السلالة تحتوي على تسلسلات جينية شائعة في الفيروسات الأخرى بما في ذلك تلك التي تسبب نزلات البرد ، وكذلك في الجينوم البشري.

واوضح العلماء  أن هذا الفيروس ينتقل بسهولة أكبر ، بينما يسبب أعراضًا خفيفة فقط أو لا يسبب أي أعراض.

 في غضون ذلك ، حذر مسؤولون في جنوب إفريقيا من أن ارتفاع حالات دخول الأطفال إلى المستشفيات خلال الموجة الرابعة من الإصابات بالبلاد يجب أن يحفز اليقظة ولكن ليس الذعر ، لأن العدوى قد تكون خفيفة حتى الآن. 

أثار العدد الكبير من الأطفال الذين اتضح اصابتهم لفيروس كورونا الشهر الماضي في Tshwane ، المنطقة الحضرية التي تضم العاصمة بريتوريا ، مخاوف من أن متغير أوميكرون يمكن أن يشكل مخاطر أكبر على الأطفال الصغار من متغيرات الفيروس التاجي الأخرى، لم يؤكد العلماء بعد أي صلة ويحذرون من أن العوامل الأخرى يمكن أن تلعب دورًا. 

لا يعرف العلماء بعد ما إذا كان أوميكرون معديًا أكثر من المتغيرات الأخرى ، سواء كان يسبب مرضًا أكثر خطورة أو ما إذا كان سيتفوق على دلتا باعتباره البديل الأكثر انتشارًا، قد يستغرق الأمر عدة أسابيع للحصول على إجابات لهذه الأسئلة.
 

سلالات كورونا العلماء اوميكرون وباء اقوى

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