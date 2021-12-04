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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاقة شذوذ.. محامي ضحية سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة |فيديو

سفاح الإسماعيلية
سفاح الإسماعيلية

كشف محمد عادل، محامي ضحية سفاح الإسماعيلية، تفاصيل الجلسة الأولى من محاكمة سفاح الإسماعيلية، قائلا: "المتهم أنكر الاتهام المنسوب له أمام المحكمة، وهو ما يعتبر محاولة للهروب من العقاب،".


وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الواقعة ثابتة ومصورة بالصوت والصورة، ويوجد شهود عيان"، متابعا: "المحكمة عندما وجدت أن المتهم ليس معه محام، قامت بانتداب أحد المحامين للحضور معه، والذي طلب تأجيلا، للاستعداد للمرافعة، والمحكمة استجابت لطلبه، لتكون الجلسة بعد غد".

وأشار: "المحكمة اليوم عندما وجهت للجاني التهمة أنكرها"، مردفا: "المتهم قال في تحقيقات النيابة أنه كان على علاقة شذوذ بالضحية".

وأوضح: "تم توقيع الكشف على المتهم وثبت أنه لم يتعرض لأي اعتداء من فترة قريبة أو بعيدة.. وتقرير الطب الشرعي أكد أن المتهم وقت ارتكابه الجريمة كان في كامل قواه العقلية".


وتابع: "سفاح الإسماعيلية زعم خلال التحقيقات اعتداء القتيل عليه جنسيا وقت ما كان طالبا في المرحلة الثانوية بينما كان يشغل الجاني غفيرا بالمدرسة"، مؤكدا: "الطب الشرعي لم يثبت تعرض الجاني لأي اعتداء جنسي من فترات قريبة أو بعيدة".

وأكد: "تقرير اللجنة النفسية أوضح أن نسبة ذكاء المتهم 95%.. وثبت أن المتهم لم يتعاط أي مخدر أثناء ارتكابه الواقعة".
 

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