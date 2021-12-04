الدوري الإيطالي.. نابولي يفقد صدارة الكالشيو بسقوطه أمام أتالانتا

حقق فريق أتالانتا فوزا هاما على مضيفه نابولى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل مالينوفسكي الهدف الأول لمصلحة أتالانتا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول والمباراة.

وفي الدقيقة 40، تعادل نابولي عن طريق زيلنسكي، قبل أن يحرز ميرتيز الهدف الثاني لمصلحة نابولي.

ثم تعادل أتالانتا عن طريق ديميرال، في الدقيقة 66 من عمر المباراة، قبل أن يحرز فريلير هدف التقدم لمصلحة أتالانتا.



بهذه النتيجة، تراجع نابولى للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، فيما يأتي أتالانتا في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.