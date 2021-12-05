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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حسين السيد يكشف لـ "الماتش" أسباب رحيل حسين فيصل من الزمالك مجانًا

صدى البلد

تحدث حسين السيد عضو لجنة إدارة نادي الزمالك السابق عن حسين فيصل ورحيله مجانًا عن نادي الزمالك.
وقال حسين السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "قرار الاستغناء عن حسين فيصل يعود للمدير الفني باتريس كارتيرون".
وتابع "فريقي الناشئين مواليد 99 و 2000 لا توجد لهم مسابقات رسمية وبالتالي لابد من قيد لاعبيها بقوائم الفريق الأول، اللائحة تنص على قيد 5 لاعبين فقط تحت السن".
وواصل "عرضت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك 42 لاعبا على كارتيرون لاختيار 5 أسماء فقط من بينهم".
وأضاف حسين السيد "لم تشهد قائمة اللاعبين الخمسة المختارة من جانب كارتيرون تواجدا لحسين فيصل، ولم نلجا كلجنة لتوقيع عقود مع اللاعبين وإعارتهم لأندية أخرى لعدم قدرتهم على قيدهم وفقا للائحة".

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