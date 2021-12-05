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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اختراع مصري.. أول ساعة فضاء في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي

صدى البلد

تحدث  المخترع المصري محمود الكومي،  عن تفاصيل اختراعه أول ساعة فضاء في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقال المخترع المصري محمود الكومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:" طوال حياتي أطمح في  أن أكون مفيدًا للبشرية وأثبت أن الشباب المصري الصغير يستطيع أن ينافس دول عظمى ومتقدمة تكنولوجيا لأن مصر عظيمة وستعلن قريبا أنها دولة عظمى.

وأوضح: "ساعة الفضاء  هي نظرية لاينشتاين، تقول إنه لو فيه فرق بين سرعة الضوء سيتوقف الزمن ولو سبق سرعة الزمن سنعود للماضي، لافتا إلى  أنه بدأ في هذا المشروع من 2017، وهو باحث مجند في كلية التنمية العسكرية.

وأشار إلى أن  الساعة سيستفيد منها البشرية في أن نصل لأشياء كثيرة جدا موجودة في الماضي وتستوعب حجم كبير جدا من البيانات وسرعة في التخزين.

ولفت إلى أن الساعة تسبق سرعة الضوء وتنقل بيانات والفارق الزمني يستطيع من خلاله توفير الكثير من التجارب الحية ومن خلال الساعة يستطيع أن يصل لسرعة الضوء بطاقات مختلفة.
 

الشباب المصرى محمود الكومي الذكاء الاصطناعي برنامج التاسعة نقل بيانات

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