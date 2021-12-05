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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

للحوامل.. تعرفي على فوائد منقوع التين المجفف على الريق

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال ،خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الفوائد الصحية لمنقوع التين المجفف على الريق ..


 فوائد منقوع التين المجفف على الريق :-

تفادي الإصابة بمرض السرطان بأنواعه المختلفة، وخاصة سرطان القولون، كونه أحد أقوى المضادّات الطبيعيّة للأكسدة، حيث يقاومالشقوق الحُرّة المُسبّبة، هذا المرض وغيره من الأمراض الخطيرة.

يعد منقوع التين المجفف مفيداً جداً لصحة الجهاز التنفسيّ، حيث يعالج الأعراض المرافقة لنزلات البرد، والزكام، والسعال والإنفلونزا، وكذلك يعدّ مفيداً للتخلّصمن المشكلات الصّدرية على رأسها الربو.


يحتوي منقوع التين المجفف على نسبة عالية من البوتاسيوم، وبالتالي يساعد على ضبط وتنظيم معدل السكر في الدم، ويخلص الجسم من السموم المتراكمةفيه.

كما يحتوي على نسبة عالية جداً من الألياف الغذائية، التي تعد علاجاً فعالاً لمشاكل الجهاز الهضمي المختلفة، بما فيها مشكلة الإمساكوالغازات والانتفاخات وعسر الهضم، حيث يحتوي على نسبة عالية من سكر الديكستروز والذي يعدّ مليّناً طبيعيّاً للأمعاء.

ويحتوي على نسبة عالية من مركب البوليفينول وحمض الأوميغا 3، مما يساعد على ضبط معدل ضغط الدم، ويقي من حالات ارتفاعه.

ويشتمل على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين ك، ممّا يجعله مقوياً طبيعياً لصّحة العظام، والأسنان، والعمود الفقري، والأظافر.

يعوض منقوع التين المجفف نقص الجسم بفيتامين د، كما يساعد على خفض معدل الكولسترول الضارّ، مما يقي من أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية،كما يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك الهام جداً لصحة النساء الحوامل.

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