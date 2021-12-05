للحفاظ على صحتهم.. عدد الوجبات الأمثل لإطعام كلبك في اليوم

يقع الكثير من الأشخاص في غرام الكلاب ويتسابقون على تربيتهم في المنزل ليصبحوا رفقاء لهم، ولكن حتى يكون الرفقاء من الحيوانات الأليفة بـ صحة جيدة على المالكين توخي الحذر في طعامهم وعدد مرات تناول الوجبات.

فقد توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الكلاب وجبة واحدة فقط في اليوم يمكن أن يقلل من مخاطر المشاكل الصحية مع تقدمهم في السن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



قامت جامعة واشنطن في سياتل بطرح سؤال لـ أكثر من 20000 من أصحاب الكلاب حول إجراءات التغذية الخاصة بهم، حيث سأل الباحثون المشاركين: "كم مرة يتم إطعام كلبك في اليوم؟".

ثم تم استخدام الإجابات للحكم على العلاقة بين قدرة الكلب الإدراكية وتكرار التغذية، وانقسمت الإجابات لـ فئتين وهم مرة أو أكثر من مرة، فقد تم إطعام واحد من كل 12 من الكلاب الواردة في البيانات مرة واحدة فقط في اليوم.



اعتبرت هذه الكلاب صائمة عن غير قصد، وسجلوا 0.63 نقطة أقل في اختبار الخلل الوظيفي الإدراكي ، مقارنة مع الكلاب التي تتغذى بشكل متكرر وهو مؤشر على أداء أفضل للدماغ.

كتب الباحثون: "حجم التأثير هذا البالغ 0.63 نقطة هو تقريبًا نفس الاختلاف في متوسط ​​الدرجات بين الكلاب البالغة من العمر 11 عامًا والكلاب البالغة من العمر سبع سنوات".

وأشارت الدراسة :"الأساس المنطقي لإطعام الكلاب مرتين يوميًا غير واضح ، وتشير دراستنا إلى أن التغذية المتكررة قد تكون في الواقع دون المستوى الأمثل للعديد من النتائج الصحية المرتبطة بالعمر".

ورجحت الدراسة ان تناول الكلاب وجبة واحدة في اليوم مفيد لصحتهم وتقيهم من الامراض الصحية المرتبطة بـ تقدم العمر كالأزمات القلبية.