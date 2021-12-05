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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكة تسخر مني لهذا السبب.. محمد صلاح يكشف مجال استثماره في مصر

حوار محمد صلاح مع الإعلامي عمرو أديب، حدث ينتظره ملايين المصريين من عشاق النجم المصري نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر.

محمد صلاح دخل في حوار طويل مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على قناة «إم بي سي مصر»، وتحدث خلاله عن العديد من جوانب حياته، والتي سنستعرض فيها بعض أبرز تصريحاته.


وتحدث محمد صلاح بمنتهى البساطة عن تفاصيل حياته الشخصية، وما يحب وما يفضل في الحياة.

وقال صلاح: «أنا شخص بيتوتي وبطبعي هادي، وبحب السوشي والأكل الياباني ولا أتناول البيتزا».


وتطرق صلاح للحديث عن ابنته مكة، « مكة بنتي بتتريق على لهجتي الإنجليزية»، وتابع قائلا:« مكة شخصية قوية وزوجتي تهتم بها كثيرا».

وكشف صلاح عن خططه المستقبلية في مصر، وعن ما إذا كان يفكر في الاستثمار بأحد المجالات، وعلق قائلا:«ساستثمر في مصر قريبا، هفتح جيم ومطاعم أكل صحي».

وجاء خلال الحوار جوانب عديدة من حياة النجم المصري محمد صلاح، وتحدث عن طقوسه اليومية وإحساسه بعد الشهرة، ورأية في لقب أفضل لاعب في العالم، وعلاقته بكريستيانو رونالدو، وموقفه من التجديد لنادي ليفربول، وعلاقته مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب عمرو أديب الحكاية حوار محمد صلاح

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