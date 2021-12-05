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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: امتحانات رابعة ابتدائي مش عقاب.. وليس هدفها النجاح والرسوب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا داعي نهائيا للقلق الذي يعيشه الاهالي الان بسبب امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية التي انطلقت اليوم.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : فكرة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية ليست في النجاح والرسوب و “الامتحان مش عقاب”

وأضاف المصدر : الهدف من امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية ، هو قياس حجم استيعاب التلاميذ لمخرجات التعلم المستهدفة من كل درس في المناهج الجديدة ، لتقديم الافضل لتحسين مستوى التلاميذ دائما.

ويؤدي تلاميذ رابعة ابتدائي اليوم الاحد 5 ديسمبر 2021 ، الامتحان في مادتي اللغة العربية و التربية الدينية  .

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وقد قررت وزارة التربية والتعليم ، أن يتم عقد كل امتحان من امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية في زمن يساوي زمن حصة دراسية لكل مادة.

و وفقا لـ جدول امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم ، تستمر امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية حتى يوم 9 ديسمبر 2021 .

و تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، سيتم استكمال الجدول الدراسي اليومي بشكل طبيعي حسب المواعيد المحددة بعد حصة الامتحان .

ومن المقرر أن يغطي الامتحان المقرر الذي تم تدريسه في المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 ، ولن تعلن نتيجة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية لانها عبارة عن مجرد امثلة من طرق التقييم مثل الانشطة في الكتب الجديدة

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات المواد الاساسية لـ رابعة ابتدائي تم وضعها على مستوى الادارة بمعنى ان التوجيه المختص بوزارة التربية والتعليم هو المنوط بوضع الاسئلة

وعن نظام التقييم لـ تلاميذ رابعة ابتدائي ، فيتم على مستوى المدرسة وتحت اشراف التوجيه وادارة المدرسة ، ويكون التقييم بالالوان وليس الدرجات

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم عقد امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لـ تلاميذ رابعة ابتدائي ، وفقًا للجدول التالي بدءا من يوم 5 ديسمبر :

الاحد 5 ديسمبر 2021 : اللغة العربية - التربية الدينية  (الزمن : حصة دراسية لكل مادة)

الاثنين 6 ديسمبر 2021 : العلوم + المهارات المهنية  (الزمن حصة دراسية لكل مادة)

الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 : دراسات اجتماعية 
+ ICT
( الزمن حصة دراسية لكل مادة)

الاربعاء 8 ديسمبر 2021 : اللغة الانجليزية (الزمن حصة دراسية لكل مادة)

الخميس 9 ديسمبر 2021 : الرياضيات (حصة دراسية لكل مادة)

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