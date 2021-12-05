صحيفة "ماركا": ريال مدريد يعتزم بيع 4 لاعبين لتمويل صفقات الصيف

كشفت صحيفة (ماركا) الاسبانية، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد يعتزم بيع أربعة لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بهدف توفير أموال لتمويل صفقات جديدة.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن النادي يعتزم بيع اللاعبين إدين هازارد، جاريث بيل، مارسيلو، وإيسكو في فترة الانتقالات المقبلة لتمويل الصفقات الصيفية حيث يهدف إلى تدعيم صفوف الفريق تحت قيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي.



ويتطلع النادي الاسباني لضم عدة أسماء قوية على رأسهم لاعب باريس جيرمان كيليان مبابي، ولاعب بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند، ولاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا وغيرهم.

