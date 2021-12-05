سعيد عبده: حرمان «عصير الكتب» من المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ53

كشف الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن دار نشر “عصير الكتب” لن تشارك في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بناءً على الاتهامات التي وجهتها الدار، وصاحبها محمد شوقي، عبر صفحاتهم على “فيس بوك”، إلى الهيئة والقائمين عليها.

وقال سعيد عبده، في تصريحات لـ«صدى البلد»، إنه بناءً على هذه الاتهامات، قررت اللجنة العليا للمعرض حرمانهم من المشاركة في جميع المعارض المصرية، ومخاطبة الاتحاد بذلك، لافتًا إلى أن الاتحاد قرر أيضًا تحويل الدار إلى اللجنة التأديبية به، مؤكدًا أنه من حق إدارة المعرض طبقًا للقانون واللائحة، حرمانها من المشاركة دون إبداء أي أسباب.

وأكد سعيد عبده، أنه لم يصدر قرار بتجميد عضوية “عصير الكتب”، ولكن قرار اللجنة العليا جاء بحرمانها فقط من المشاركة في المعرض.

وكان محمد شوقي، مدير دار عصير الكتب، قال في منشور له من قبل على فيس بوك: "إن هيئة الكتاب تدار بالشائعات والقرارات الفردية لا بالقوانين واللوائح"، وذلك بعد أزمة اتهاماتهم بانتمائهم لجماعة الإخوان.