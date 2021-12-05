4 أعراض تدل على تلف ترموستات الحرارة في السيارة

يعتبر ترموستات الحرارة فى السيارة، المسئول عن تدفق سائل التبريد إلى المحرك، عندما يستجيب منظم الحرارة بشكل صحيح لظروف درجة الحرارة في نظام التبريد.

ولكن عند وجود مشاكل فى ترموستات الحرارة فإن ذلك يخلق مشاكل في أداء المحرك، ويمكن أن تكون لديك مشكلة عندما يعلق في وضع الفتح أو الغلق.

وخلال السطور التالية سنتعرف على 4 أعراض تدل على تلف ترموستات الحرارة فى سيارتك.

1 - الحرارة المختلفة

تغير حرارة المحرك بشكل مفاجئ، قد تبدأ بالهبوط إلى درجة حرارة منخفضة جدا أو ترتفع إلى مستويات عالية جدا وهذا يعني أن هناك خلل ما في ترموستات حرارة.

2 -تسرب سائل التبريد

عندما يعلق ترموستات حرارة في وضع الغلق فإن ذلك سيمنع السائل المبرد من الدخول إلى المحرك ما يؤدي إلى سخونته بسرعة، إذا استمر الوضع على حاله دون إصلاح فإن خراطيم مياه التبريد الأكثر عرضة لظهور التسرب.

3 -سخونة المحرك في مدة قصيرة

عند ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل سريع، هذا يشير إلى أن المحرك يزداد سخونة على غير العادة وهناك مشكلة فى ترموستات حرارة.

4 - عند وصول المحرك إلى درجة الحرارة المطلوبة

إذا علق ترموستات حرارة في وضع مفتوح، هذا يعني أن السائل المبرد سيتدفق من الرادياتر إلى جسم المحرك دون توقف وبالتالي من الصعب أن يصل المحرك إلى السخونة المثالية ولو كان الجو حارا .