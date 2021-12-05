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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهم مشروع بمصر.. تعرف على ما صنعته «حياة كريمة» بسوهاج

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، الكثير من التطور والتقدم، وذلك بفضل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”. 

وفي السطور التالية، سنرصد لكم ما شهدته قرية أم دومة بمركز طما شمالي المحافظة، وعدد من قرى مركز أخميم شرقي الإقليم.

1- إنشاء مجمع الخدمات الحكومية  "تحيا مصر"، والمُقام على مساحة 460 مترا مربعا، ويضم "مركز تكنولوجي، وسجل مدني، ومكتب تموين، ومكتب تضامن اجتماعي، مكتب بريد، شهر عقاري، مجلس محلي، ووحدة محلية".

وذلك بنسبة تنفيذ 97%، ثم تفقد المحافظ مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، والذي وصلت نسبة التنفيذ به 97%، كما تفقد تطوير مركز شباب أم دومة، وأعمال إنشاء وحدة الإسعاف، ومركز تنمية الأسرة والطفولة.

100 شاب في ختام المعسكر التدريبي "إبدأ حلمك" بجامعة سوهاج

2- مشروع صرف صحي كل من القرى الآتية بمركز أخميم "نيدة - آبار الوقف - آبار الملك"، والتي تبلغ التكلفة الإجمالية له 160 مليون جنيه، حيث يتكون مشروع الصرف الصحي بـ"نيدة"، من محطة الرفع الرئيسية بنسبة تنفيذ 70%، والمحطة الفرعية بنسبة تنفيذ 80%، وبلغت نسبة التنفيذ لشبكات الانحدار 75%، و85% نسبة تنفيذ خطوط الطرد.

3- مشروع صرف "آبار الوقف" يتكون من محطة الرفع الرئيسية، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها 75%، وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار 75%.

4- مشروع صرف صحي "آبار الملك"، ويتكون من محطة رفع رئيسية بنسبة تنفيذ 95%، وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار 98%، ووصلت نسبة تنفيذ خطوط الطرد أيضا إلى 98%.

وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية "الكولة"، وجار استكمال الخط الرئيسي لشبكة الانحدار بقطر 600 مم، وصب الخرسانة لجميع المطابق الملحقة عليها، وجار أيضا اعتماد القطعة الميكانيكية اللازمة للتركيب بالغرف على خط الطرد، والقطع الميكانيكية اللازمة للتركيب بمحطة الرفع.

كما يتم حاليًا العمل بالمنشآت المدنية بمحطة الرفع للمشروع، وذلك عقب الانتهاء من تغويط بيارة الرفع، والاستعداد لصب الخرسانة المسلحة لقاع البيارة.

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن تلك المشروعات سوف تُساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتوفيرها بالشكل اللائق، وتغيير واقع الريف بقرى المحافظة، موجهًا بالالتزام بأعلى معايير الجودة، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتنسيق المواقع العامة لتلك المشروعات.

سوهاج حياة كريمة المبادرة صعيد

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