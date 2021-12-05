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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 600 كجم لحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر في الجيزة

صدى البلد

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، جهودها لمراقبة المحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين وذلك قبل طرحها بالأسواق، تنفيذآ لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحقيق الدور الرقابي على اكمل وجه حفاظا على السلامة العامة.


وتمكن حي شمال الجيزة تحت إشراف أشرف بكر رئيس حي شمال وبالتعاون مع مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين، من ضبط  ٦٠٠ كجم  لحوم ومصنعاتها داخل مخزن وثلاجة لحوم في المنيرة الغربية مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

محافظ الجيزة الجيزة التموين الطب البيطري أطعمة مجهولة المصدر

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