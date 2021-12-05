السيسي بـ قادرون باختلاف ..بكى متأثرا بدعوة له |الرسول مثله الأعلى والكاراتيه صنعا منه شخصية ذات خلق رفيع

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف»، لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وحيا الرئيس السيسي فور دخوله قاعة الاحتفالية الحضور قائلا: «كل عام وأنتم طيبون».

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم من الطفل أحمد تامر الذي كان الرئيس السيسي قد تحدث معه في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ووعده بدعوته لتلاوة آيات القرآن الكريم خلال أول احتفالية.

وتزامنت الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.

وشهدت الاحتفالية الكثير من المواقف الإنسانية بين الرئيس السيسي وأبطال الهمم، حيث يشارك في الفعالية نحو 450 شخصا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج قاعة الاحتفال.

ونرصد في التقرير التالي عدد من المواقف الإنسانية على هامش الاحتفالية ومنها:

بكاء الرئيس السيسي

أثناء الاحتفال تأثر الرئيس السيسي، عند الاستماع لـ قصص الأطفال والشباب من ذوي القدرات الخاصة، وبكى الرئيس على الهواء.

وأثناء حديث الرئيس مع أحد الشباب من ذوي الهمم المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف" ويدعى عبد الرحمن، قامت والدة عبد الرحمن ومجموعة من الحضور بالدعاء للرئيس، وهو ما جعله يتأثر.

وقد رحب عبد الرحمن، بالرئيس السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، قائلا: "بنرحب بحضرتك يا ريس"، متابعا: "نظرة المجتمع ليا اتغيرت عن الأول وبقت احسن بكتير دلوقتي الناس بتيجى تتصور معايا وبقى فيه حب".

ومن جانبه قال أحد الشباب من ذوى الهمم، إن أسعد لحظة في حياته بالنسبة له، يوم فوز مصر على الكونغو في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم عام 2018، وصاحب الفضل في الفوز محمد صلاح.

وأكد أنه "يتمنى مقابلة أبو مكة نجم الكرة المصرية الشهير محمد صلاح"، وعلق الرئيس ضاحكاً: "نجيبه".

أصعب موقف تعرض له

وعلى جانب آخر وجه الشاب "علي" من ذوي الهمم، للرئيس السيسى سؤالا حول أصعب موقف تعرض له الرئيس السيسي، قائلا: "ما هو أصعب موقف ولحظة مرت على سيادتك في حياتك؟".

وأجاب الرئيس السيسى خلال كلمته باحتفالية قادرون باختلاف قائلا: "سؤال صعب أوى يا علي وأصعب لحظة مرت عليا لما حسيت إن بلدنا فيها ممكن تروح".

واستكمل الرئيس السيسى حديثه: "أحيانا يكون الفهم مشكلة تعذبك، لو أنت بتفهم أوي ممكن تتعذب أوي لإنك هتشوف حاجات محدش هيشوفها أو يعرفها غيرك وأنا خفت على ناسي وأهلي وكل الناس الموجودة في مصر وظروفنا صعبة فلو البلد راحت الناس دي هتروح فين".

وتم توجيه سؤال للرئيس من قبل طفلة من ذوي الهمم قائلة: "من هو مثلك الأعلى؟"، ورد الرئيس السيسي قائلا: "أنا مثلي الأعلى نماذج كتير من الناس ومخدتش حد لوحده، أول من تأثرت بهم هي أسرتي اللي اتربيت في كنفها".

وتوالت الأسئلة على الرئيس حيث وجه شاب من أصحاب ذوي الهمم سؤالا للرئيس قائلا: "ما هي الرياضة المفضلة التي يمارسها الرئيس السيسي"؟.

رياضة الرئيس المفضلة

وأجاب الرئيس السيسي قائلا إنه كان يمارس رياضة الكاراتيه منذ خمسين عاما، لافتا أن الأخيرة لعبة شديدة الأدب والانضباط وتعلم الخلق الحسن، وتعلم صاحبها القيم والمبادئ وتجعل منه نموذجا فريدا في التعاون والاحترام والقدوة.

ومن جانب آخر قالت الطفلة بسملة، من ذوي الهمم، إنها تتمنى أن تصبح كابتن طيار عندما تكبر، وسألت الرئيس: "حضرتك بتشتغل كام ساعة في اليوم؟"، وعلق الرئيس ضاحكاً: "طب ما تقوليلي بتنام كام ساعة في اليوم احسن".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة بفعاليات "قادرون باختلاف": "أنا معرفش اقعد من غير شغل، لأني بحلم وعايز كل الناس تحلم وتجرى على حلمها".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن "إللي بيشتغلوا معايا زهقوا مني، بس هنعمل إيه، نفسنا نشوف بلدنا أحسن بلد في الدنيا".

وأشار الرئيس السيسي إلى إن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلى الأعلى ثم آل بيته وأصحابه، مضيفاً أنه يحب ممارسة الكاراتيه لأنها شديدة الانضباط والأدب والخلق الحسن.

وأكد الرئيس السيسي، أن "الله يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويدعون الله أن يعطيه ويساعده ليسعد الدنيا كلها، ولو عملت كده هيكون راضى جداً أني توليت وظيفة رئاسة الجمهورية".

التقاط الصور مع الأطفال

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال ذوي الهمم وتبادل خلالها الترحيب بهم واحتضانهم.

وعبر أطفال ذوي الهمم عن فرحتهم الشديدة وتأثرهم ودموع الفرحة بأعينهم لتواجد الرئيس السيسي وحضوره احتفالية قادرون باختلاف والذى شهدت فقرة اسأل مع الرئيس وعرض إنجازات وزارة التضامن مع ملف ذوى الإعاقة.