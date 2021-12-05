الطفل أحمد تامر يروي كواليس قراءة للقرآن الكريم أمام الرئيس السيسي

قال الطفل أحمد تامر قارئ القرآن في احتفالية «قادرون باختلاف»، إنه كان سعيدا للغاية لمشاركته وقراءة القرآن أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع تامر خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه يحلم أن يصبح طبيبا وقارئا لكتاب الله، مؤكدا أن قدوته في القراءة الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمود الحصري.

وأوضح أحمد تامر، أنه أبلغ أهله وجيرانه أن سيقرأ القرآن أمام الرئيس السيسي خلال الافتتاحية وفقا لما وعده به الرئيس السيسي خلال أحد اللقاءات التلفزيونية.

أوفي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوعده الذى قطعه على نفسه مع الطفل أحمد تامر، الذى حفظ القرآن الكريم فى سن صغيرة، خلال حوار سابق مع الإعلامي شريف عامر برنامج يحدث فى مصر على قناة إم بي سي مصر.

وبدأت أولى فقرات حفل فعاليات "قادرون باختلاف لأصحاب الهمم"، بتلاوة القرآن الكريم بصوت الطفل أحمد تامر، تنفيذاً لوعد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال مكالمة معه خلال مكالمة برنامج يحدث فى مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

