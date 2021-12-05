متحدية إعاقة: سعيدة بلقاء الرئيس وحلمي أكون ممثلة مسرح

أعربت هبة عاطف إحدي المشاركات في إحتفالية قادرون بإختلاف، عن سعادتها الكبيرة للمشاركه للمرة الثانية أمام الرئيس السيسي.

وقال عاطف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية صالة التحرير والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، إنها تطمح أن تصبح ممثلة مسرح ومقدمة برامج، موضحة:"قدوتي في الأداء المسرحي الفنان عادل إمام والفنان محمد صبحي".

وتابعت هبة عاطف:" الممثلين المفضلين لدي هم الفنان محمد رمضان وتامر حسني ومحمد صبحي".

وانطلقت احتفالية قادرون باختلاف لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث بدأ الحفل بتلاوة قرآنية من الطفل أحمد تامر.

وكان دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطفل أحمد تامر، لقراءة القرآن الكريم خلال أقرب حفل افتتاح رئاسي في الفترة القادمة، وذلك بعدما استمع له في برنامج تلفزيوني.

وبدأت فعاليات احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

