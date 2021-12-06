أحلام البسطاء أوامر.. مشروعات عملاقة ضمن "حياة كريمة" تعيد الحياة لقرى الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية اعمال مكثفه والتي تسير على بقدم وساق لتطوير 26 قرية بمركز شربين وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية في إطار "مبادرة حياة كريمة" بالمحافظات.



ويشمل المركز على ٢٦ قرية و هى قرى، أبو جلال والأحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوي والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر أبو زاهر والعزب التابعة لها وكفر الأطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربينى وكفر الحطبة وكفر الدبوسى وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انشاق بمركز شربين بالإضافة الى 278 عزبة وتابع اعمال مكثفه يسابق من خلالها القائمين على المشروع الزمن للانتهاء من المشروعات بها، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 3.2 مليار جنيه والتي من المخطط ان تنتهى الاعمال قبل نهاية العام الحالي.



فيما يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية.



فيما تجرى أعمال التطوير بالتنسيق مع ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للطرق ومديرية الطرق والنقل بالدقهلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء وشركات الغاز والاتصالات ورئيسا مركزي شربين وطلخا ومنسقي حياة كريمة بديوان عام المحافظة ورؤساء القطاعات التنفيذية بالمرافق والخدمات بالمحافظة.



فيما يتم عقد اجتماعات يوميه لمتابعة معدلات التنفيذ والانتهاء من كافة أعمال المرافق بجميع الطرق البالغ عددها 9 طرق بمبادرة حياة كريمة فيما تستهدف المبادرة إقرار و تحديد خطة متكاملة لرصف هذه الطرق بعد التأكد من الانتهاء من تنفيذ كافة اعمال المرافق بها سواء " الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات" بالطرق الجاري العمل بها.



كما يجرى التنسيق التام من قبل جميع الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة كافة المعوقات وللانتهاء من تنفيذ كافة اعمال المرافق وجميع المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة.

من جانبه أكد المهندس محمد سامي منسق عام مبادرة "حياة كريمة " بالدقهلية أن المبادرة بدأت تجريبيا منذ عام وعلى الأرض منذ ١٠ أشهر مضيفا انه فى مركز شربين تم البدء بمشروعات مياه الشرب وتم الانتهاء منها بنسبة 100% كما يتم عمل محطات صرف صحي جديدة ومحطات معالجة.

كما أنه جار العمل على إنشاء مجمع خدمات بكل وحدة محلية وتم الانتهاء منها بنسبة 45 % تقريبا كما جرى الانتهاء من هدم 9 وحدات صحية لإعادة إنشائها وفق أحدث النماذج التي أعدتها وزارة الصحة والانتهاء من تبطين 30% من الترع ومد الغاز الطبيعي في قريتين كما انه جارى العمل في مراكز الشباب سواء إنشاء جديد أو رفع كفاءة قديم بالإضافة إلى مشروعات الرصف .



وأضاف أنه جاري العمل على تحديد قطعة أرض لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة عليها للتخلص تماما من مشاكل القمامة في قرى المبادرة كما جرر إنشاء 4 كباري بنطاق الوحدة المحلية بالحصص ورفع كفاءة مراكز الشباب وإحلال وتجديد مركز طب الأسرة و انه تم فحص 830 حالة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " سكن كريم " وتم رصد 575 حالة منها تحتاج إلي سكن و جارى التعامل معهم مؤكدا أن المبادرة لا تهمتم بالإنشاءات فقط ولكن تهتم أيضا بالمواطنين بالبشر حيث جرى التعاون مع جامعة المنصورة حيث جرى تنظيم قوافل طبية وعلاجية وتثقيفية للمواطنين بنطاق المركز كما تم تنظيم لقاءات لاكتشاف المواهب فى كافة المجالات كما جرى تنسيق عدد من القوافل بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية لتوعية المقبلين علي الزواج ومكافحة العنف ضد المرأة ومكافحة الختان.

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