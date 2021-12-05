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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة ٣ مليارات جنيه.. "حياة كريمة" تطور ٥٧ قرية ونجع في الإسكندرية

مشروع انشاء مجمع
مشروع انشاء مجمع خدمات ببرج العرب

"حياة كريمة أكبر وأعظم مشروع لتغيير حياة ٦٠ مليون مصري" كانت هذه كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوصف المشروع القومي الأكبر في تاريخ مصر. 

 

وتعتبر مبادرة حياة كريمة، الأولى نوعها في التاريخ المصري الحديث، بهدف تطوير قرى الريف المصري؛ وقد أطلقها الرئيس السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.  

 

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

 

وفي الإسكندرية، تشمل المبادرة حوالي 57 قرية ونجع في مدينة برج العرب القديمة، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.

 

وقال دكتور محمد مسعد، منسق المبادرة في الإسكندرية، في حواره مع موقع صدى البلد، إن المبادرة تستهدف تطوير 3 وحدات محلية هي «بهيج وأبو صير والغربانيات»، إضافة إلى تطوير48 قرية تابعة لها، و5 نجوع، حيث يستفيد من أعمال التطوير في قري ونجوع برج العرب القديمة نحو150 ألف مواطن بتكلفة إجمالية حوالي 3 مليارات جنيه حتى الأن.

 

وأشار إلى أن أعمال التطوير في برج العرب تتضمن اعمال الصرف الصحي والرصف، ومد خطوط مياه شرب جديدة، وتجديد شبكات الكهرباء وتطوير الوحدات الصحية، لتقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين، والتوسع في إنشاء المدارس.

 

من جانبه قال أحمد مخيمر، رئيس الوحدة الحزبية لقرية بهيج، إحدى القرى التي سيتم تطويرها، إن المبادرة تتضمن إنشاء مجمع خدمات متكامل، يشمل مكتب سجل عقاري، ومكتب بريد، ومركز تكنولوجي، ومقر للوحدة المحلية، ومجلس قروي محلي، مشيدًا بالمبادرة التي ستسهم في تغيير شكل الحياة في برج العرب.

 

وتقدم أحد المواطنين بالشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه وعنايته لهذه المبادرة، التي تعتبر من أهم المشروعات في العصر المصري الحديث، والتي ستغير من شكل الحياة في برج العرب وتستكمل مشروعات توقفت منذ زمن.

حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبادرة حياة كريمة المشروعات الصغيرة الخدمات الطبية تطوير قرى الريف التاريخ المصري

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