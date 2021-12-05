عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيتر ميمي يطرح بوسترات فيلم «من أجل زيكو» .. وهذا موعد العرض

من اجل زيكو
من اجل زيكو

كشف المخرج بيتر ميمي موعد عرض فيلمه الجديد "من أجل زيكو" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز ومنه شلبى، وذلك عبر حسابه علي موقع "انستجرام".

ونشر بيتر ميمي البوسترات الرسمية للفيلم، ومن المقرر أن تطرح البرومو الرسمي للعمل خلال الأيام المقبلة، وعلق قائلا "رحلة من اجل البهجة من اجل زيكو ٥ يناير بجميع دور العرض" مما نال إعجاب متابعيه.

وفيلم “من أجل زيكو” يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

IMG_٢٠٢١١٢٠٥_٢٠٠٩٢١
IMG_٢٠٢١١٢٠٥_٢٠٠٩٢١
IMG_٢٠٢١١٢٠٥_٢٠٠٩٠٩
IMG_٢٠٢١١٢٠٥_٢٠٠٩٠٩
IMG_٢٠٢١١٢٠٥_٢٠٠٩٠٠
IMG_٢٠٢١١٢٠٥_٢٠٠٩٠٠
IMG_٢٠٢١١٢٠٥_٢٠٠٨٤٨
IMG_٢٠٢١١٢٠٥_٢٠٠٨٤٨
المخرج بيتر ميمي بوسترات فيلم من أجل زيكو كريم محمود عبد العزيز منة شلبي

ترشيحاتنا

هل الابتسامة من علامات حسن الخاتمة؟.. الميت يبتسم لهذا السبب

مشاهد إنسانية.. ماذا قال الرئيس لأصحاب الهمم في احتفالية قادرون باختلاف؟

تحويل مسار .. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

إيهاب جلال: الإضافات الجديدة سيكون لها دور مع بيراميدز في الكونفدرالية

الأهلي يعلن مفاجأة لبطل سباحة من ذوي الهمم بعد مناشدته لـ السيسي.. فيديو

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

ايقافات وغرامات بالجملة..قرارات عاجلة من لجنة المسابقات بالقسم الثاني.. تعرف عليها

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

الموسيقيين تحفظ التحقيق مع عمر كمال بشرط عدم المزاح على السوشيال ميديا

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

نهاية الاحتكار.. قرار جديد بشأن صناعة السجائر في مصر.. تفاصيل

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

نجوم في حضرة الرئيس وذوي الهمم.. الظهور الثاني لـ إيمان الحصري.. السيسي يواسي دنيا سمير غانم ويشكرها.. كوميديا أشرف عبد الباقي ومصطفى شعبان تزين الاحتفالية.. وظهور خاص لـ عمر خيرت

5 ساعات من الحب المتبادل.. ذوو الهمم في كفالة الرئيس الإنسان.. ضحك ولعب وجد وحب وأمنيات تتحقق باحتفالية قادرون باختلاف.. والسيسي للأطفال: بحبكم كلكم

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

فيديو

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

الطفل الباكي.. محمود قطع قلوب المصريين وأمه: ارموه في الشارع.. فيديو

بدايات رومانسية ونهايات مأساوية.. زواج وطلاق النجوم في 2021

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ