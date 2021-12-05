بيتر ميمي يطرح بوسترات فيلم «من أجل زيكو» .. وهذا موعد العرض

كشف المخرج بيتر ميمي موعد عرض فيلمه الجديد "من أجل زيكو" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز ومنه شلبى، وذلك عبر حسابه علي موقع "انستجرام".

ونشر بيتر ميمي البوسترات الرسمية للفيلم، ومن المقرر أن تطرح البرومو الرسمي للعمل خلال الأيام المقبلة، وعلق قائلا "رحلة من اجل البهجة من اجل زيكو ٥ يناير بجميع دور العرض" مما نال إعجاب متابعيه.

وفيلم “من أجل زيكو” يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.