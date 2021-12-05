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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا قدم سفير أمريكا الجديد أوراق اعتماده لرئيس إسرائيل قبل الموعد المحدد؟

إسرائيل وأمريكا
إسرائيل وأمريكا

كشف موقع والاه العبري أن سفير أمريكا الجديد لدى إسرائيل توم نايدس قدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قبل الموعد المحدد.

وحسب الموقع العبري، كان من المقرر أن يقدم نايدس، الذي وصل إلى إسرائيل أواخر الشهر الماضي، أوراق اعتماده خلال حفل رسمي في مقر إقامة هرتسوج صباح غد الاثنين، إلى جانب السفراء الجدد لسويسرا والاتحاد الأوروبي ورواندا وإيطاليا.

وكان الموعد المحدد لتقديم السفير الجديد أوراق اعتماده، سيتزامن مع اجتماع لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية غدا للمصادقة على بناء الحي اليهودي الجديد في مستوطنة "عطروت" على أرض مطار القدس الذي يعرف محليا باسم "مطار قلنديا".

وسعت سفارة واشنطن في إسرائيل إلى التعجيل بتقديم السفير نايدس أوراق اعتماده اليوم لـ "تجنب الحرج"، حيث يثير عزم إسرائيل بناء الحي الاستيطاني الجديد انتقادات في الإدارة الأمريكية.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية لدى إسرائيل لـ موقع والاه معلقا على التقرير: ""يسر السفير توماس نايدس قبول دعوة الرئيس هرتسوج في 5 ديسمبر 2021، لتقديم أوراقه كسفير للولايات المتحدة لدى دولة إسرائيل. 

ويسمح الاحتفال الذي أقيم في الليلة الأخيرة من عيد حانوكا بإضاءة الشمعة الثامنة معا"، في إشارة لعيد الأنوار اليهودي الذي يستمر 8 أيام يتم خلالها إشعال شمعة يوميا.

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وتسلم هرتسوج، اليوم الأحد، في مقر إقامته في القدس أوراق سفير الولايات المتحدة الجديد لدى إسرائيل.

يذكر أنه وفق المخطط الاستيطاني الجديد في القدس، من المقرر أن يكون الحي الجديد أكبر حي لليهود في القدس الشرقية، ويحتوي على 9000 وحدة استيطانية على مساحة 1243 دونم"، وسيضم الحي الاستيطاني الجديد فنادق ومحال عامة ومناطق مفتوحة، حسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وينص المخطط  على "إقامة مناطق مفتوحة للصناعة والتجارة، والمحافظة على قاعة الاستقبال التاريخية في أرض المطار".

وتكمن خطورة المشروع، بما في ذلك، في كونه سيعيق التواصل الحضري الفلسطيني القائم بين رام الله والقدس الشرقية؛ مما يجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية"، حسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية.

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