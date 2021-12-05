برباعية نظيفة.. فناربخشه يهزم ريزا سبور بالدوري التركي

تقدم فناربخشه لوصافة ترتيب الدوري التركي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه تشايكور ريزا سبور، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة عشرة للمسابقة.

وأسفر باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز إسطنبول باشاك شهير 3 / صفر على مضيفه هاتاي سبور، وقيصري سبور على ضيفه أنطاليا سبور 2 / صفر، وجيرسونسبور على ضيفه فاتح قرا جمرك 3 / 1.

وارتفع رصيد فناربخشه، الذي حقق فوزه الثاني في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالبطولة، إلى 27 نقطة، ليتقدم من المركز السادس للترتيب الثاني، بفارق 12 نقطة خلف طرابزون سبور (المتصدر)، فيما توقف رصيد ريزا سبور عند 10 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وافتتح الألماني ميرجيم بيريشا التسجيل لمصلحة فناربخشه في الدقيقة 13، قبل أن يتقمص مواطنه سيردار دورسون دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق70 و79 و90 على الترتيب.

وواصل هاتاي سبور نتائجه المتراجعة بالبطولة، بعدما تكبد هزيمته الثانية على التوالي في المسابقة، عقب خسارته القاسية صفر / 3 أمام ضيفه اسطنبول باشاك شهير، في وقت سابق اليوم.

وتجمد رصيد هاتاي، الذي نال خسارته الخامسة في الموسم الحالي، عند 26 نقطة، ليهدر فرصة الانقضاض ولو بصورة مؤقتة على وصافة ترتيب البطولة، وتراجع للمركز الرابع، بفارق الأهداف خلف قونيه سبور، صاحب المركز الثالث، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

في المقابل، ارتفع رصيد اسطنبول باشاك شهير، الذي حقق انتصاره السادس مقابل تعادل وحيد في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، إلى 25 نقطة في المركز الخامس.

وأحرز الصربي دانييل اليكسيتش الهدفين الأول والثاني لباشاك شهير في الدقيقتين الثامنة و27 من ركلتي جزاء، فيما تكفل الإيطالي ستيفانو أوكاكا بتسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفاز قيصري سبور على أنطاليا سبور 2 / صفر.

وسجل هدفي قيصري سبور مامي تيام في الدقيقتين 11 و17، من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد كاريو جافرانوفيتش وديميتريوس كولوفيتسيوش في الدقيقتين 34 و58.

ورفع قيصري سبور رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد أنطاليا سبور عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

