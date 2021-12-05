أحمد موسى عن طلب شاب من ذوي الهمم ممارسة السباحة بـ الأهلي: أسرع عضوية في النادي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن طلب شاب من ذوي الهمم ممارسة السباحة بالنادي الأهلي، واستجابة الرئيس السيسي والكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، تعتبر أسرع عضوية في النادي.

وتابع موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن السيسي «طبطب على الكل»، لافتًا إلى أن حفلة قادرون باختلاف في دورتها الثالثة كانت غير عادية، موجهًا الشكر للقائمين على التنظيم، مؤكدًا أن هؤلاء الناس يستحقون المساعدة.

وأشار إلى أن الرئيس أجاب على أسئلة جميع من تحدث بالاحتفالية (حوالي 11 شخصًا سألوا الرئيس السيسي)، موضحًا أنه «لو أي حد خارج مصر رأى الرئيس السيسي اليوم؛ دي وجهة النظر المصرية»، متابعًا أن «هية دي الرسالة؛ رئيس مصر مع أولاد مصر».

وانطلقت احتفالية قادرون باختلاف لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث بدأ الحفل بتلاوة قرآنية من الطفل أحمد تامر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعا الطفل أحمد تامر، لقراءة القرآن الكريم خلال أقرب حفل افتتاح رئاسي في الفترة، وذلك بعدما استمع له في برنامج تلفزيوني.

وعقدت فعاليات احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.