البنك الزراعي: لن ندخر جهدا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي يعمل على زيادة القيمة المضافة لكل المنتجات التي تنتج في الريف المصري.

وتابع "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، البنك يعمل على المساعدة في التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وهذا الأمر يحدث من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد: أن البنك المركزي وجه بالاهتمام بشكل كامل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن كل الدول التي شهدت طفرات اقتصادية قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن البنك الزراعي لن يدخر أي جهد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلاف أن البنك الزراعي يتعاون مع المحافظات في دعم بعض المشروعات برأس مال وصل لـ6 مليارات جنيه.