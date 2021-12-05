عمر كمال في أول رد بعد أزمته مع نقابة الموسيقيين وإحالته للتحقيق|شاهد

قال الفنان عمر كمال، إن دعوة حفل الرياض وجهت لي أنا وزملائي حسن شاكوش وحمو بيكا وهذا بعد إقامة حفل في الرياض، مؤكدا انه بعد إقامة الحفل في اليوم الأول طلب منا أن نعيده مرة ثانية في اليوم الثاني بسبب نجاحه وتم الاحتفال علي خير .

وأضاف عمر كمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة " الأولي المصرية " ، إنه عمل كثيرا في الخليج وبالتالي يعرف كيف يداعب الجمهور العربي ومن هذا المنطلق غيرت كلمات الأغنية "من خمور وحشيش" إلى "غيرك مش هعيش" وهذا منذ وقت طويل.

وأوضح عمر كمال، أنه أثناء حفل الرياض قام بتغيير كلمات الأغنية في سبيل الدُعابة إلي "تمور وحليب" وبعدها وصلت ادعاءات لنقابة أنني غيرت الكلمات بسبب وقوفي على أرض طاهرة ولكن هذه لم يحدث ولم إصرح بمثل هذه الكلمات، ومصر أطهر بقاع الأرض.