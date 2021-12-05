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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد افتتاح طريق الكباش.. الوزير المفوض المصري بمعرض إكسبو 2020 في دبي: اهتمام عالمي بالآثار المصرية

جناح مصر في معرض
جناح مصر في معرض إكسبو 2020 بـ دبي

قال الوزير المفوض أشرف حمدي، المفوض العام لمصر في معرض إكسبو 2020 دبي، إن جناح مصر بمعرض إكسبو 2020 بدبي استقبل 350 ألف زائر في شهرين، معقباً: "الزوار حرصين على زيارة الجناح المصري بالمعرض .. واحنا حرصين على عرض أفضل ما لدى مصر".

وأضاف أشرف حمدي في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أنه من خلال هذا المعرض، يتم الترويج لأهم المشروعات المصرية بالإضافة إلى أهم المعالم السياحية والتاريخ المصري، والكثير من الآثار المصرية.

ونوه المفوض العام لمصر في معرض إكسبو 2020 دبي أن الهدف الرئيسي من هذا الجناح هو عرض صورة وتاريخ مصر العظيمة، بالإضافة إلى بذل قصارى الجهد من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وعمل الدعايا المناسبة للسياحة في مصر.

وأشار أشرف حمدي إلى أن هناك اهتمام عالمي كبير بالآثار المصرية، خاصة بعد افتتاح طريق الكباش، موضحاً أن أكثر المهتمين بالسياحة المصرية هم من الجنسيات الأجنبية أولاً، وبعدها الجنسيات العربية.

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