أخبار التوك شو.. الخطيب يكشف مصير موسيماني.. والصحة توضح حقيقة دخول أميكرون لمصر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصدها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى: الدولة نجحت في تغيير حياة 60 مليون مواطن بالريف



قال الإعلامي أحمد موسى، إنه عندما سأل شباب وأطفال قادرون باختلاف الرئيس السيسي عن أفضل مشروع، قال إنه حياة كريمة الذي سيساهم في نهضة مصر، مضيفا أن الذين ينتمون للصعيد مثلي يعلمون كيف يؤثر هذا المشروع بشكل مباشر على قرى الريف.



هل وصل متحور أوميكرون إلى مصر؟.. متحدث الصحة يجيب.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة ، إنه حتي الأن لم يتم رصد أي حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد " أميكرون " في مصر، وجميع المنظمات الصحية العالمية أكدت أن اللقاحات هي حائط الصد الأولي ضد الإصابة بكورونا ومتحورته.

الخطيب: اجتماع الثلاثاء المقبل لتحديد مصير موسيماني

كشف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مصير موسيماني مدرب الفريق الأول بالقلعة الحمراء.

أيهما يشارك لاعبو الأهلي في كأس الأمم أم مونديال الأندية؟.. الخطيب يوضح

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن الإجراء المتخذ من القلعة الحمراء لحل مشكلة تعارض بطولة كأس الأمم الأفريقية مع بطولة كأس العالم للاندية.

أحمد موسي يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي



قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ثبت من تحقيق نقابة المهن الموسيقية عدم مسئولية عمر كمال عن الفيديوهات المسيئة لمصر التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتظروا مفاجأة.. عمر كمال يكشف حقيقة الخطوبة بعد صورته الأخيرة مع شيماء

كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تفاصيل خطبته للمطربة شيماء بعد صورته الأخيرة معها، قائلا:" : في مفاجأة للجمهور يوم 15 سيتم الإعلان عنها ولا أستطيع كشف أكثر من ذلك.

رشوان توفيق عن مشاركته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي: رجعوني للشباب.. فيديو

علق الفنان رشوان توفيق، على مشاركته في تقديم الجوائز بختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلا: "المهرجان منور بأهله".

خالد عبد الغفار: ملايين المواطنين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا واختفوا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم باعمال وزير الصحة، إن هناك ظاهرة في غاية الغرابة، وهي أن ملايين المواطنين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا واختفوا بعد ذلك، بمعنى انه لم يحصل الملايين منهم على الجرعة الثانية من اللقاح، مضيفا أن هذا الأمر في غاية الخطورة ويجب الحذر منه.

أهم مهرجان.. النجم محمد ممدوح يعلق على فوزه بجائزة أحسن ممثل من القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق اليوم، بدار الأوبرا المصرية، عن منح الفنان محمد ممدوح، جائزة أحسن ممثل، عن دوره في فيلم "أبو صدام"، الذي شارك ضمن عروض المسابقة الدولية.

البنك الزراعي: تمويل نظام الري الحديث بدون فائدة.. وأقساط تصل إلى 10 سنوات

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن الري الحديث في الصعيد أدى لمضاعفة الإنتاج من قصب السكر، حيث ارتفع الإنتاج من 35 طنا إلى 60 طنا، خلاف أن الري الحديث وفر في الأسمدة والمياه بنسبة تصل لـ 30%.