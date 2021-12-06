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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أول مضيفة طيران من ذوي الهمم.. اعرف قصتها وكيف وصلت لهذه المكانة؟.. فيديو

هبة عاطف، أول مضيفة
هبة عاطف، أول مضيفة طيران من ذوي الهمم

قالت هبة عاطف، أول مضيفة طيران من ذوي الهمم، إنها ولدت عام 1997، ودرست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، بالجامعة العربية المفتوحة، معقبة: "كان حلمي من وأنا صغيرة إني أدرس إعلام، وكنت بحب القسم اللي أنا فيه".

وأضافت هبة عاطف خلال لقائها مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلة: "كنت بتفرج على التليفزيون كتير جداً، وكنت بتابع منى الشاذلي وهالة سرحان .. فحبيت إني أتخصص في المجال والقسم ده".

وتابعت أول مضيفة طيران من ذوي الهمم قائلة: "كنت حابة إني أقدم حاجة محترمة من غير أي فوضى، وأهم حاجة أراعي الناس في التفكير، وأوصل للي بيفكروه فيه".

وكشفت هبة عاطف عن سبب اتجاهها لـ مضيفة طيران قائلة: " كانت تجربة، واللي رشحتني للعمل بها هي أمل بدري، رئيس الاتحاد المصري لألعاب ذوي الهمم .. وحالياً بشتغل معاهم في متحف القوات الجوية، وبشكر المسئولين اللي شجعوني ودعموني وقدروا موهبتي .. وأنا لاقيت فيهم الحب والحنان والطيبة وكل حاجة حلوة".

وأوضحت أول مضيفة طيران من ذوي الهمم طبيعة عملها، قائلة: "من زمان وانا نفسي أعمل حاجة مجنونة، ولما لاقيت المجال ده قولت أقدم فيه .. ولاقيت حاجات حلوة أوي، وتاريخ مصر العظيم، وشوفت الطيارات، وشوفت ناس ضحت بروحها عشان بلدنا  .. وده كفاية أوي اني أقدم لمصر ولو جزء بسيط عشانها وعشان اللي اتعمل لينا".

هبة عاطف أول مضيفة طيران ذوى الهمم كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون

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