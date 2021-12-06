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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مستقبل وطن يكلف بإعداد مشروع قانون بصورة عاجلة لصندوق قادرون باختلاف

احتفالية قادرون باختلاف
احتفالية قادرون باختلاف

قرر حزب مستقبل وطن، تكليف هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون بصورة عاجلة لصندوق قادرون باختلاف؛ وذلك لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة حتى يتسنى له أداء دوره المنوط به.

ونوه الحزب في بيان رسمي :" إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مؤسسات الدولة قرر حزب مستقبل وطن تفعيل حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس من خلال:

-العمل على تنمية مهارات القادرون باختلاف وثقل ابداعاتهم وتوفير كافة البرامج التدريبية للاستفادة من قدراتهم اللامحدودة ودمجهم في كافة الأنشطة المجتمعية التي يقوم بها الحزب وأن يتبني الأفكار الإبداعية للقادرون باختلاف فضلا عن التكفل بتنفيذها.

- تخصيص نسبة مشاركة في كافة الفعاليات التي ينظمها الحزب من المبادرات الاجتماعية والدورات التدريبية للقادرون باختلاف بكافة الأمانات التنظيمية.

حزب مستقبل وطن مشروع قانون صندوق قادرون بإختلاف الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس قادرون باختلاف

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