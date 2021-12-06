نفتالي بينت يستقبل السفير الأمريكي الجديد

استقبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل توماس نايدس.

وكتب حساب رئيس وزراء الاحتلال على تويتر: "رئيس الوزراء بينيت إستقبل السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل توماس نايدس وعبر عن شكره للرئيس بايدن ولإدارته على صداقتهما الحارة مع إسرائيل وتمنى للسفير النجاح في منصبه".

وكشف موقع والاه العبري أن سفير أمريكا الجديد لدى إسرائيل توم نايدس قدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قبل الموعد المحدد.

وحسب الموقع العبري، كان من المقرر أن يقدم نايدس، الذي وصل إلى إسرائيل أواخر الشهر الماضي، أوراق اعتماده خلال حفل رسمي في مقر إقامة هرتسوج صباح غد الاثنين، إلى جانب السفراء الجدد لسويسرا والاتحاد الأوروبي ورواندا وإيطاليا.

وكان الموعد المحدد لتقديم السفير الجديد أوراق اعتماده، سيتزامن مع اجتماع لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية غدا للمصادقة على بناء الحي اليهودي الجديد في مستوطنة "عطروت" على أرض مطار القدس الذي يعرف محليا باسم "مطار قلنديا".

وسعت سفارة واشنطن في إسرائيل إلى التعجيل بتقديم السفير نايدس أوراق اعتماده اليوم لـ "تجنب الحرج"، حيث يثير عزم إسرائيل بناء الحي الاستيطاني الجديد انتقادات في الإدارة الأمريكية.

