الولايات المتحدة والإمارات تؤكدان شراكتهما القوية وتبحثان سبل توسيع وتعميق تعاونهما

جددت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة شراكتهما القوية، وناقشا سبل توسيع وتعميق تعاونهما إلى مناقشة مجموعة من القضايا الإقليمية المهمة.



وجاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.



ومن جانبه، تقدم بلينكن بخالص الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم الإمارات السخي في استضافة وتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات والمواطنين الأجانب من أفغانستان إلى دول ثالثة، كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي بدور بالإمارات في تقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان.