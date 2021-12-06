طريقة الاعتناء بشعر الرضع .. من أول يوم ولادتهم

ربما وُلد طفلك برأس مليء بالشعر ، أو ربما وُلد بمحصول ضئيل للغاية! في كلتا الحالتين ، لا داعي للقلق لأن الشعر ينمو في النهاية ويستمر في النمو مدى الحياة ومع ذلك ، فإن العناية المناسبة بالشعر أمر لا بد منه ليظل الشعر صحيًا وقويًا.

تمامًا مثل الجوانب الأخرى للعناية بالطفل ، فإن العناية بالشعر هي شيء يجب النظر فيه ونحن هنا لنوضح لك كيفية القيام بذلك.

طريقة الإعتناء بشعر الرضع

اذا كنتي تبحثين عن طريقة الاعتناء بشعر الرضع فيما يلي نصائحنا العشر للحفاظ على فروة رأس نظيفة وقفل رائع للشعر.



1. غسل الشعر بالشامبو

أحد الأسباب الرئيسية لشعر هش ورقيق هو فروة الرأس المتعرقة والمتسخة. تأكد من غسل شعر طفلك بالشامبو وتدليك فروة رأسه ثلاث مرات في الأسبوع. يمكنك استخدام منتج من الرأس إلى أخمص القدمين أو شامبو الأطفال . لا داعي لغسل شعر الطفل كل يوم.

2. التدليك بالزيت

يعتبر التدليك بالزيت لكامل الجسم ، بما في ذلك فروة الرأس ، صحيًا لأنه مفيد لتحسين الدورة الدموية لمسام الشعر ويساعدها أيضًا على النوم. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد على ترطيب فروة الرأس ويمنع تكون قشرة الرأس. ضعي كميات كافية على فروة رأس طفلك وقومي بالتدليك بحركة دائرية ولكن بدون ضغط. يمكنك استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وما إلى ذلك.

3. التعامل مع غطاء المهد

بولد الاطفال بالمادة الزيتية التي تحافظ على ترطيب الجلد. قد يبدو هذا أحيانًا مثل قشور صفراء أو بيضاء سميكة على فروة الرأس إنه شائع ويزول عادة بين 8-12 شهرًا من العمر.

أفضل حل هو غسل فروة رأسها وتمشيطها بانتظام للحفاظ على نظافتها. تجنب استخدام بودرة التلك على الرأس خلال هذه الفترة.

4. تمشيط

يحفز التمشيط الفتحات المسامية في فروة الرأس ويساعد في إنتاج الدهون بشكل صحي. تأكد من أن تكون لطيفًا أثناء التمشيط لأن فروة رأس الطفل حساسة. استخدم مشطًا كبيرًا ذو أسنان ناعمة الشعر. لا تمشط "مائة مرة" أو بشكل غير معتاد عدة مرات في اليوم. يكفي مرة أو مرتين في اليوم.

5. مرطب

إذا كان طفلك أصلعًا ، فتأكدي من استخدام المرطب لأنه يحافظ على فروة الرأس ناعمة وسلسة ورطبة. هذا يساعد في تجنب قشرة الرأس التي يسببها الجفاف.



كيفية الاعتناء بشعر الأطفال الرضع



قد لا يمتلك بعض الأطفال الكثير من الشعر ، لكن استخدام الشامبو اللطيف لغسل ما لديهم يلعب دورًا حيويًا في العناية بالبشرة الحساسة في فروة رأسهم. يساعدهم على التعود على وجود الماء حول رؤوسهم ، خاصة للأطفال حديثي الولادة. أيضًا ، غالبًا ما يصاب الأطفال بالتشابك نتيجة لف رؤوسهم عند الاستلقاء على ظهورهم وسيساعد روتين العناية بالشعر الجيد.

يعد استخدام الشامبو المصمم خصيصًا للأطفال أمرًا ضروريًا لأن شعر الطفل أرق بخمس مرات من شعر البالغين. شامبو معتدل مثبت سريريًا خالٍ من البارابين والكبريتات والصبغات ، وهو مضاد للحساسية ويجب استخدامه أثناء الاستحمام لتنظيف الشعر وفروة الرأس بلطف.

كثيرًا ما يحاول الآباء حماية عيون أطفالهم باليد لمنع الشامبو من دخول العين أثناء الشطف. بينما الاستحمام بعناية أمر مهم ، هناك أنواع الشامبو المصممة فقط بمكونات هادفة وتمنع احمرار العين أو تهيجها. تأكد دائمًا من أن الماء لغسل شعر الطفل يجب أن يكون دافئًا. يمكن للمرء أن يبدأ غسل الشعر بجعل الشعر مبللًا ، ثم وضع الشامبو ، وتركه رغوة الصابون بلطف ، وشطفه. يمكن للمرء أن يتجنب دخول الماء إلى عيني الطفل عن طريق إمالة رأس الطفل بلطف إلى الوراء تجاه نفسك.

لن ينظف الشامبو الخفيف الجيد بلطف فحسب ، بل يشطف بسهولة ولن يزعج عين الطفل. غالبًا ما يخشى الآباء الجدد غسل شعر أطفالهم الصغار ، ولكن باستخدام الشامبو المناسب الذي ينظف الشعر بلطف ، وهو لطيف على العينين ، يمكن أن يصبح هذا الروتين دافئًا ومليئًا بالمرح وخاليًا من القلق ، مما يجعل شعر الطفل ناعمًا ولامعًا ، سهل التحكم ونظيف مع الحفاظ على الرائحة المنعشة.

2. تزييت شعر طفلك

تُبنى الروابط العاطفية الأولى للطفل من الاتصال الجسدي ، وتعمل كأساس للتطور العاطفي والفكري لاحقًا في الحياة. يمكن أن يكون استخدام زيت شعر الأطفال مفيدًا في العناية بفروة رأس الطفل ويساعد أيضًا في تحفيز الحواس التي تعتبر ضرورية لنمو الطفل سعيدًا وصحيًا. يمكن للوالد وضع كمية كافية من الزيت على فروة رأس الطفل والتدليك في حركة دائرية ولكن دون الضغط. تساعد هذه الطقوس عند إقرانها بلمسة الوالد اللطيفة المحببة ليس فقط على الترابط ولكن أيضًا على تهدئة الطفل وتسهيل عملية النوم.

اختر دائمًا زيتًا لطيفًا للاستخدام اليومي وثبت سريريًا أنه معتدل لأنه لا ينبغي أن يسبب أي تهيج لفروة رأس الطفل الرقيقة. من الأفضل استخدام الزيت الخفيف وغير اللاصق. هناك أيضًا زيوت شعر الأطفال المخصبة بالأفوكادو وبرو فيتامين بي 5 التي تجعل الشعر ناعمًا وصحيًا.

كما نفهم أن الطفل لديه شعر رقيق وفروة رأس رقيقة ، فإنه يحتاج إلى عناية لطيفة وفعالة. كيف ومتى يتم تزييت فروة رأس الطفل وشعره مهم أيضًا. يعد استخدام زيت شعر الأطفال قبل الاستحمام أمرًا مثاليًا ، ويمكن أيضًا أن يكون في أي وقت يعاني فيه الطفل من جفاف فروة الرأس. يجب تدليك فروة الرأس لتنعيم فروة رأس الطفل الجافة.

3. تمشيط

إذا كان شعر الطفل كثيفًا ومجعدًا ، يمكن أن يتشابك. لتقليل العقد والتشابك ، قم بتمشيط شعر الطفل برفق باستخدام سن كبير ، ومشط ذو شعيرات ناعمة مرة واحدة على الأقل يوميًا. تأكد من أن تكون لطيفًا على فروة الرأس لأنها حساسة. من الأفضل القيام بالتمشيط بعد غسل الشعر بالشامبو عندما لا يزال الشعر مبللاً.

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غالبًا ما يستخدم الآباء هذه الأيام إكسسوارات ومشابك الشعر لغرض التصفيف. يجب على المرء أن يكون حريصًا على استخدامها بأمان ومعقول.



الطريقة الصحيحة لغسل شعر الأطفال الرضع



ينصح معظم أطباء الأطفال باستحمام الرضيع مرة إلى مرتين في الأسبوع فقط ، وعندما يكون الطفل في حوض الاستحمام ، يمكن أن يكون غسل شعره تجربة مريحة. لحسن الحظ ، لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للقيام بذلك بالفعل.

اما عن الطريقة الصحيحة لغسل شعر الاطفال الرضع فأكد الاطباء انه لا توجد أي طريقة معينة: إنها كل ما يناسبك كوالد ، وما يريح الطفل".

"لا يحب بعض الأطفال سكب الأشياء على رؤوسهم فقط خذ منشفة وضعي عليها القليل من الصابون واغسلها بهذه الطريقة واشطفها برفق.

يفضل بعض الأطفال سكب الماء الدافئ عليهم، اقرأ إشارات الطفل. إذا كان الطفل لا يحب ذلك ، فجرب شيئًا مختلفًا

قللي من الغسيل لمرة واحدة في الأسبوع على الأكثر.

استخدم الشامبو الخالي من البارافين والرائحة واللاتكس ، وهو آمن على بشرة الطفل وعينيه.

قد يستفيد الأطفال الأمريكيون من أصل أفريقي من الرعاية اللاحقة بنظام الزيوت الطبيعية للحفاظ على ليونة الشعر.

استخدم أمشاط وفرش شعر ناعمة ذات أسنان واسعة للعمل على التشابك من الأسفل إلى الأعلى.

افهمي أن تساقط بعض شعر الأطفال أمر طبيعي.

في حين أن غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر ليس ضروريًا ، يُنصح الآباء بإيلاء اهتمام وثيق جدًا لنوع الشامبو الذي يستخدمونه على شعر أطفالهم أثناء الاستحمام. يوصى باستخدام الصابون الخالي من البارافين والعطور واللاتكس ، وذلك لتجنب تهيج العينين والجلد ومنع تعرض الطفل للمواد الكيميائية.

"كل تلك الصابون التي تنبعث منها رائحة طيبة حقًا للأسف ربما لا تكون الأفضل لطفلك ، لأن هذا العطر مضاف وهو مادة كيميائية مضافة".



