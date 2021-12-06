عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إبرار جوي والقضاء على بؤرة إرهابية.. ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 6"‎‎

صورة من التدريبات
صورة من التدريبات

اختتمت فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك "العقبة -6" ، والذى نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة كلًا من القوات البرية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية والأسلحة التخصصية لكلا البلدين.

 

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية حيث بدأت المرحلة بتنفيذ الإسقاط والإبرار الجوى لعناصر المظلات المصرية والأردنية بهدف فتح نقاط الاستطلاع لتدقيق المعلومات عن العدو وقطع الإمدادات وتطويق القرية.

 

أعقبه تحرك عناصر المهندسين العسكريين لتأمين محاور التقدم واكتشاف العبوات الناسفة وتفجيرها، وقامت الطائرات متعددة المهام والمدفعية المباشرة وغير المباشرة بتقديم المعاونة النيرانية للقوات، كما تم دفع مجموعات الاقتحام من القوات الخاصة والوحدات الميكانيكية والمدرعة لفرض السيطرة على القرية.

 

كما نفذت عناصر قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأردنية عمليات مشتركة لمقاومة العناصر الإرهابية المسلحة المتمركزة بالمناطق الجبلية وذلك بتنفيذ الاقتحام الرأسى وتحرير الرهائن المحتجزة بالإضافة إلى اكتشاف أحد المنشآت التى تستخدم لتجهيز العبوات الناسفة وقيام عناصر المهندسين العسكريين والحرب الكيميائية بتأمين وتطهير المبنى.

 

وفى نهاية المرحلة نفذت عناصر قوات المظلات المصرية والأردنية قفزة الصداقة المشتركة بأعلام الدولتين تعبيرًا عن الصداقة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

 

تزامنت المرحلة مع تنفيذ الوحدات الخاصة البحرية المصرية والأردنية لعدد من الأنشطة بمشاركة عناصر من الضفادع البشرية والصاعقة البحرية وباستخدام اللنشات السريعة وبمشاركة ناقلة الإمداد "سجم حلايب"، ‏كما اعترضت المجموعات القتالية إحدى السفن التجارية المشتبه بها، ونفذت إجراءات حق الزيارة والتفتيش للسفينة بمساندة الطائرات الهليكوبتر والزوارق السريعة، أعقبه تطهير و تأمين مبنى داخل الميناء من العناصر الإرهابية والسيطرة عليه.

 

أظهرت المرحلة المستوى المتميز لكافة العناصر المشاركة وقدرتها على العمل الجماعى، وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، فضلًا عن دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية.

350B09A9-E099-4766-9EF1-96B831F55527
350B09A9-E099-4766-9EF1-96B831F55527
B0B350C7-6A58-435F-A308-14F845208E8B
B0B350C7-6A58-435F-A308-14F845208E8B
0FB47985-E62C-4940-B423-1C5C12CECF83
0FB47985-E62C-4940-B423-1C5C12CECF83
8808B06F-68EA-4C6B-AE22-CAB567399DF8
8808B06F-68EA-4C6B-AE22-CAB567399DF8
1B6EF970-24B0-4839-9E6E-45218794385F
1B6EF970-24B0-4839-9E6E-45218794385F
C55E7892-1943-4CA1-9BF8-52B787321A38
C55E7892-1943-4CA1-9BF8-52B787321A38
القوات المسلحة القوات الخاصة الصاعقة المظلات

ترشيحاتنا

أبرزها سد النهضة والمشروعات الكبرى.. تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ.. ووزير الري: لدى مصر مرونة خلال مراحل التفاوض المختلفة.. وندعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا

التعليم توضح ضوابط عقد امتحانات رابعة إبتدائي لـ تلاميذ الدمج

بقوة القانون.. للزوجة حق الطلاق إذا لم ينفق عليها زوجها

تعرف على جدول أعمال مجلس الأهلي في اجتماعه الأول

تصميم هجومي .. تويوتا تبدأ الإنتاج التجاري لـ "تندرا 2022"

علي جمعة: رسول الله أعظم من عرش الرحمن شأناً وأجل قدرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

مدارس القاهرة تستعد لـ تطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبرار جوي والقضاء على بؤرة إرهابية.. ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 6"‎‎

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور النجوم على الريد كاربت| شاهد

فيديو

فيديو جراف.. كيف ظهر عمر كمال بعد تحقيق نقابة الموسيقيين معه ..تفاصيل

سقوط في الوحل.. نصائح للآباء لحماية الأبناء من الشذوذ

توقعات الأبراج 2022.. مفاجأة لبرج الثور الأكثر حظا وتحذير للعذراء

فيديو جراف.. فطير ومش وعسل.. كيف استقبل أهالي الأقصر السفير الكندي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ