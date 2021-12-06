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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سباق الزمن.. ما حققته مشروعات "حياة كريمة" في الصحة والصرف الصحي بسوهاج

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب الصعيد، تطويرًا ملموسًا في مختلف قطاعاتها، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، ونعرض لكم في السطور التالية مثالاً على ذلك ما شهده قطاعا الصحة والصرف الصحي بقرى الإقليم.

أولاً: عدد مشروعات الصحة المُدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بقرى محافظة سوهاج، بلغت 172 مشروعًا ما بين إنشاء جديد وتطوير على الوضع القائم.

وتشمل خطة المشروعات إنشاء 25 مركزا طبيا، وإنشاء وتطوير 108 وحدات صحية، و35 نقطة اسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 مستشفيات وهي "مستشفى المراغة المركزي - وتطوير مستشفى العسيرات المركزي - وإنشاء مستشفى المنشاة المركزي - وإنشاء مستشفى البلينا المركزي".

مشروعات الصحة المُدرجة بمركز ساقلتة بلغت 15 مشروعًا، بالإضافة إلى 22 مشروعا بمركز المراغة، و35 مشروعًا بمركز المنشاة، و27 مشروعًا بمركز البلينا، و24 مشروعًا بمركز جرجا، و24 مشروعًا بمركز دار السلام، و25 مشروعًا بمركز طما

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ثانيًا: يشهد قطاع الصرف الصحي بسوهاج إنشاء 155 محطة رفع صرف صحي، بالإضافة إلى 10 محطات معالجة، وذلك ضمن مشروعات توصيل خدمة الصرف الصحي بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

أعمال المحطات الجاري العمل بها في قرى مركز البلينا بلغت 32 محطة رفع، و2 محطة معالجة، وفي قرى مركز جرجا جاري العمل في 38 محطة رفع، ومحطة معالجة، بينما بلغ عدد المحطات في قرى مركز طما 11 محطة رفع، ومحطة معالجة، وفي قرى مركز المراغة جاري العمل في 15 محطة رفع، و2 محطة معالجة.

وفي قرى ساقلتة جاري العمل في 12 محطة رفع، ومحطة معالجة، وفي قرى مركز المنشاة جاري العمل في 30 محطة رفع، ومحطة معالجة، وبقرى مركز دار السلام يتم العمل في 17 محطة رفع، و2 محطة معالجة.

 

تُعد المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، نقلة نوعية في المجتمعات الريفية؛ لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإحداث فارق يشعر به المواطن في كافة المجالات.

سوهاج مركز قرى حياة الصحة

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